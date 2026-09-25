Γιώργος Μαζωνάκης: Ο αφόρτιστος απινιδωτής, η γραμμή που έδωσε η γιατρός και το μήνυμα του υπνωτιστή «θα τον στριμώξω εγώ»

Η χθεσινή κατάθεση της 55χρονης νοσηλεύτριας, όχι μόνο καίει την 56χρονη γιατρό, που έχει προφυλακιστεί όπως και ο 58χρονος σύζυγός της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ανοίγει το δρόμο για νέες αποκαλύψεις και δικαστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που χθες Πέμπτη (24.9.26) βρέθηκε επί τρεις ώρες τετ α τετ με τον 32ο τακτικό ανακριτή, είπε ότι στην κατάθεσή της ήταν το προσωπικό της Καρνεάδου θεωρούσε ότι όλα στο ιατρείο ήταν νόμιμα, ακόμα και τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης.

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«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι; Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, «δίνοντας» ως μοναδική υπεύθυνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων την γιατρό.

«Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτήν που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν», είπε η 55χρονη εργαζόμενη του ιατρείου του Κολωνακίου.

Παρά τα συντριπτικά ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τους δύο γιατρούς και τις συνθήκες που επικρατούσαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστήριξε ότι έως τις 16:00 το μοιραίο απόγευμα στο ιατρείο ήταν «όλα καλά». Σύμφωνα με τη μάρτυρα, το πρώτο τηλέφωνο στην αναισθησιολόγο έγινε μεταξύ 16:00 έως 16:10, προκειμένου να ρωτήσουν τι άλλο μπορούν να δώσουν στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να συνέλθει.

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Αμέσως μετά οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί του Κολωνακίου, πήραν τηλέφωνο την εταιρεία από όπου προμηθεύτηκαν τον απινιδωτή. Όπως φέρεται να λέει, «το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε αμέσως μετά και «ήταν στον κύριο που είχαν πάρει τον απινιδωτή».

Όπως λέει η νοσηλεύτρια, «η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτης», με τον τεχνικό μηχανήματος να απαντά ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.

«Έδωσα λάθος ώρα γιατί αυτή ήταν η γραμμή…»

Η νοσηλεύτρια ρωτήθηκε ξανά και ξανά για τις ώρες προσέλευσης στο ιατρείο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη μάρτυρα να παραδέχεται ότι «έδωσε λάθος ώρες» γιατί είχε λάβει «γραμμή» από τη γιατρό.

«Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός» είπε σχετικά η 56χρονη νοσηλεύτρια και συμπλήρωσε ότι «εγώ έφθασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δε γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα».

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνωτιστής, καταθέτοντας τη Δευτέρα στο δικαστικό λειτουργό, έδωσε πλήρες χρονοδιάγραμμα των επικοινωνιών και επαφών που είχε με το Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως φέρεται να είπε, η πρώτη επικοινωνία έγινε στις 27 Αυγούστου, όπου μια γνωστή μάνατζερ καλλιτεχνών τον προσέγγισε για να αναλάβει τον καλλιτέχνη.

«Το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11.02 το πρωί. Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά, εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο», φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ο υπνωτιστής και συμπλήρωσε ότι ακολούθησε και ένα δεύτερο τηλεφώνημα το ίδιο μεσημέρι.

«Την ίδια ημέρα στη μιάμιση περίπου το μεσημέρι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση».

Σύμφωνα με τον υπνωτιστή ακολούθησε ακόμη ένα τηλεφώνημα στις 2 Σεπτεμβρίου. «Στις 2 Σεπτεμβρίου περίπου στη μία το μεσημέρι, η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι

για ραντεβού με Μαζωνάκη. Δέχομαι και κανονίζεται αρχικά για Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αλλά και πάλι αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου όπου και πραγματοποιείται το ραντεβού στις πέντε το απόγευμα στο εστιατόριο στο Ψυχικό», φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτης.

Σε αυτή τη συνάντηση, όπου συμμετέχουν τέσσερα άτομα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο υπνωτιστής, η μάνατζερ καλλιτεχνών και ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο γνωστός τραγουδιστής συμφωνεί να υποβληθεί σε μια υδροθεραπεία και δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

«Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες. Η γιατρός του προώθησε τι ακριβώς θα κάνει», είπε σχετικά.

«Θα τον στριμώξω εγώ»

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να επισκεφθεί το ιατρείο του Κολωνακίου φέρεται να υπάρχουν διαδοχικές επικοινωνίες μεταξύ του τραγουδιστή και της γιατρού.

Ανάμεσα στην 56χρονη γιατρό και τον Νάσο Κομιανό μεσολαβεί ένα μήνυμα, όπου ο υπνωτιστής γράφει στη γιατρό «θα τον στριμώξω εγώ».

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ίδιου του υπνωτιστή, αναφερόταν στο δικό του ραντεβού με τον καλλιτέχνη και όχι σε προσπάθεια να μεσολαβήσει για να τον πείσει να κάνει πλασμαφαιρεση.