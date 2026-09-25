Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι από το βράδυ – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει σήμερα από Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτική Στερεά - Από αύριο θα επηρεάσει και τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο
Καιρός
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ραγδαία επιδείνωση θα σημειώσει από σήμερα (25/9/2026) το βράδυ ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τον καιρό να δείχνει το φθινοπωρινό του πρόσωπο.

Αύριο Σάββατο (26/09/2026) θα επηρεαστούν τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι, ενώ στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27/09/2026) τα φαινόμενα θα είναι έντονα στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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