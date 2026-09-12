Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Αναστάσιος Φαρούπος, δήμαρχος Αντιπάρου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (12.09.2026).

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, στην οποία επέβαινε χωρίς συνεπιβάτη. Για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πτώση. Τα τραύματα που υπέστη ήταν μοιραία και ο ίδιος υπέκυψε επί τόπου.

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Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, στο τροχαίο δεν φαίνεται να έχει εμπλακεί άλλο όχημα.

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα, ώστε να εξεταστούν περαιτέρω τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Ποιος ήταν ο Αναστάσιος Φαρούπος

Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Αντιπάρου, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία προσφοράς στο νησί.

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Η παρουσία του στην τοπική αυτοδιοίκηση χαρακτηρίστηκε από τη διαρκή στήριξη των κατοίκων, καθώς οι δημότες τον τίμησαν με την ψήφο τους σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Είχε εκλεγεί το 2014, επανεκλεγεί το 2019 και εξασφαλίσει εκ νέου τη νίκη στις εκλογές του 2023.

Τελείωσε το 1982 το Λύκειο Πάρου και στη συνέχεια φοίτησε στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (τμήμα λογιστικής) του ΤΕΙ Ηρακλείου, όπου και αποφοίτησε το 1987. Ακολούθως, το 1990, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών «σύγχρονη λογιστική οργάνωση για Μ.Μ.Ε., που οργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.

Από το 1991 έως και το 2009 έλαβε μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια φορολογικού αντικειμένου του πανελλήνιου συλλόγου λογιστών και της πανελλήνιας ομοσπονδίας λογιστών, καθώς και σε σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του υπουργείου οικονομικών.

Από το Μάρτιο του 1993 έως και το Σεπτέμβριο του 2005 ήταν ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου, ενώ από 1/1/2000 έως και 31/12/2003 ήταν οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.

Από τον Οκτώβριο του 2005 ήταν υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών.

Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έχει άδεια υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και άδεια χρήσης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης.