Άδωνις Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια – Θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις για «εναλλακτικές θεραπείες»

Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε απαγόρευση παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο για εναλλακτικές θεραπείες αλλά και για αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, εκφράζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο X, σήμερα Σάββατο (12.9.26), για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα για την κλινική Stem Cell του Κολωνακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια.

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Παράλληλα, υπογραμμίζει πως σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα προβλέπει την απαγόρευση παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο για «εναλλακτικές θεραπείες».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον

@gpatoulis Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε «τις εναλλακτικές θεραπείες»….

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Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου).

Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 12, 2026

Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού.