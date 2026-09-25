Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι αρχές ψάχνουν τα εκατομμύρια των γιατρών του Κολωνακίου αλλά δεν τα βρίσκουν

Υπάρχει μία πλήρης έρευνα σε εξέλιξη για να βρεθούν τα πραγματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί στο ιατρείο του Κολωνακίου
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του / NDPPHOTO / EUROKINISSI
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Την ώρα που τα 6χίλιαρα έπεφταν «βροχή» από τις πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο του Κολωνακίου που ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει να αναζητούν πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα που έπαιρναν οι γιατροί.

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζονται και τα φορολογικά στοιχεία των γιατρών και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρμόδιοι εντοπίζουν ποσά πολύ μικρότερα από από αυτά που περίμεναν.

Ενώ μια απλή πρόσθεση οδηγεί σε ποσά εκατομμυρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί φαίνεται πως δήλωναν μόνο κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Τα υπόλοιπα λεφτά… αγνοούνται.

Με δεδομένο ότι στο ιατρείο του Κολωνακίου, τα μεγάλα ποσά δίνονταν από τους πελάτες σε μετρητά και όχι μέσω καρτών, ήταν εξαιρετικά εύκολο να μην δηλωθούν.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται, είναι τα μεγάλα ποσά να έχουν σταλεί στο εξωτερικό με «όχημα» τις 2 εταιρείες των γιατρών.

Χιλιάδες ευρώ ανά ραντεβού

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ιατρείου και όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι πελάτες καλούνταν να πληρώσουν στους γιατρούς του Κολωνακίου:

6.000 για πλασμαφαίρεση

1.500 ευρώ για καθαρισμό εντέρου

1.200 – 1.500 ευρώ για ενδοφλέβιες βιταμίνες (κάθε μήνα)

600 – 1.000 ευρώ για σκευάσματα για το σπίτι και

600 – 1.000 ευρώ για ανάλυση εξετάσεων στην Ελβετία.

Αυτά είναι τα ποσά έμπαιναν στα συρτάρια των γιατρών αλλά… με έναν «μαγικό» τρόπο δεν φαίνονταν επισήμως στα έσοδά τους, όπως λένε οι πληροφορίες και μένει τώρα, να φανεί πού βρίσκονται τα χρήματα αυτά.

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