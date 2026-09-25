Γιώργος Μαζωνάκης: Οι «μαϊμού» εξετάσεις πελατών και τα σακουλάκια με το αίμα στην Ελβετία που στην πράξη πετιούνταν στα σκουπίδια

Απίστευτα φαντεζί ήταν η πλεκτάνη που είχαν στήσει οι γιατροί της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έταζαν στους πελάτες τους ευεξία με εναλλακτικές θεραπείες, πλασμαφαιρέσεις, βιταμίνες, συμπληρώματα, υδροθεραπείες και όλα όσα παρουσίαζαν ως «μαγεία» της ιατρικής.

«Θα σου πάρω αίμα και θα το στείλω να το αναλύσουν στην Ελβετία, για να δεις πόσο βελτιώθηκε η υγεία σου», έταζαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το αδόκητο τέλος του Γιώργου Μαζωνάκη, στους ασθενείς, με πρόθεση πάντα να τονίσουν πόσο καλά και εξιδεικευμένα είναι όλα όσα έκαναν.

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Λίγες ημέρες αργότερα έρχονται τα περιβόητα αποτελέσματα.

Το MEGA και το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο παρουσιάζει την Παρασκευή (25.09.2026) αληθινά αποτελέσματα εξετάσεων που εξασφάλισε από ασθενείς της Καρνεάδου.

Πάνω φαίνεται η επωνυμία του εργαστηρίου INUS Laboratories.

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Είναι μέρος της εταιρίας του franchise της 56χρονης γιατρού. Άρα οι γιατροί της Καρνεάδου, από την ίδια ελβετική εταιρία, έπαιρναν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα υλικά που χρειάζονταν και έστελναν τις εξετάσεις των ασθενών. Οι ίδιοι έλεγαν ότι από αυτές τις εξετάσεις βλέπουν τα πάντα.

«Μου είπε ότι έχω ευαισθησία στο στομάχι, ότι είναι ψυχολογικό, έχω πάρα πολύ άγχος».

Και μετά, έρχονται τα περιβόητα σκευάσματα, εναλλακτικά συμπληρώματα με την υπόσχεση να κάνουν τον ασθενή «να πετάει». Τι είναι πίσω από όλα αυτά; Τα λεφτά. Γιατί κάθε εξέταση και κάθε θεραπεία «φούσκωνε» την τσέπη των γιατρών.

Σε ό,τι αφορά τα σακουλάκια με το αίμα, αντί για την Ελβετία – όπως υποσχόταν – η γιατρός τα πετούσε σε μία κούτα στο μπαλκόνι του περιβόητου ιατρείου.

Ο τιμοκατάλογος της Καρνεάδου «τσουχτερός»: 12.000 ευρώ για ένα σετ δύο πλασμαφαιρέσεων, 1.500 ευρώ για τον καθαρισμό εντέρου, 1.200 – 1.500 ευρώ για ενδοφλέβιες βιταμίνες κάθε μήνα, 600 – 1.000 ευρώ για τα σκευάσματα και 600 – 1.000 ευρώ για τις περιβόητες εξετάσεις στην Ελβετία.