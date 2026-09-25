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Φωτιά στον Πύργο: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

πυργος φωτια
Η φωτιά στον Πύργο / Φωτο ilialive.gr
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο Ηλείας και γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση τη φωτιάς στον Πύργο κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το ilialive,gr, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε καλαμιώνες στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες, πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν δυνάμεις από εδάφους και αέρος για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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