Φωτιά στον Πύργο: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο Ηλείας και γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση τη φωτιάς στον Πύργο κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

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Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Σύμφωνα με το ilialive,gr, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε καλαμιώνες στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες, πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο.