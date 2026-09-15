Γιώργος Μαζωνάκης: Οι γιατροί έριξαν το τσαντάκι του τραγουδιστή στο ασθενοφόρο για να ξεφορτωθούν ό,τι τους συνέδεε με τον θάνατο του

Στο νοσοκομείο «Ελπίς», βρέθηκε το τσαντάκι με τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο η γιατρός άνευ ειδικότητας και ο παθολόγος σύζυγός της έριξαν, άρον – άρον, μέσα στο ασθενοφόρο, την ώρα που οι διασώστες επιβίβαζαν τον τραγουδιστή, με σκοπό να ξεφορτωθούν ό,τι τους συνέδεε με τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Τα προσωπικά αντικείμενα, τα μετρητά και τα κοσμήματα που φορούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδόθηκαν στην οικογένειά του, ενώ έχει καταγραφεί λεπτομερώς και το περιεχόμενο της μικρής μαύρης τσάντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο έγγραφο που έχει στην κατοχή του το newsit.gr βρίσκεται στη δικογραφία και περιλαμβάνει από χρυσά βραχιόλια, δακτυλίδια και γυαλιά μέχρι ηρεμιστικά χάπια, ταμπλέτες για τη δυσπεψία, ακριβό άρωμα του οίκου Cartier, μια κολώνια Μυρτώ και αγιασμό.

Τι έκρυβε το μαύρο τσαντάκι – Τα χρήματα, τα γυαλιά, το κινητό και τα κλειδιά

Σύμφωνα με τη λίστα της Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου «Ελπίς» που φέρει ημερομηνία 9/9/2026 όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη και ώρα προσέλευσης 16:45, πάνω του βρέθηκαν ένα τσαντάκι μαύρο με περιεχόμενο ένα πορτοφόλι που περιείχε: 2 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, ένα των 20 ευρώ, τρία των 5 ευρώ και κέρματα (τέσσερα κέρματα των 2 ευρώ, ένα των 50 λεπτών, ένα των 20 λεπτών και κάποια σεντς).

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τρεις κάρτες τραπέζης, ένα κινητό τηλέφωνο iPhone, μια θήκη γυαλιών μάρκας Gucci, γυαλιά οράσεως καφέ χρώματος, μια δέσμη κλειδιών και ένα μπουτόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κοσμήματα

Σε αυτό το σημείο της καταγραφής αναφέρονται τα κοσμήματα που φορούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ειδικότερα: Ένα ρολόι χειρός μάρκας Cartier με καφέ λουράκι, δύο χρυσά δακτυλίδια που το ένα έφερε μαύρη πέτρα, ένας χρυσός σταυρός με αλυσίδα, ένα χρυσό βραχιόλι με κόκκινες πέτρες, ένα κομποσκοίνι λαιμού, ένα ασήμι μενταγιόν με κορδόνι, δυο χρυσά βραχιόλια τύπου «χειροπέδα».

Ηλεκτρονικο τσιγάρο, βιομηχανικά τσιγάρα, χάπια, άρωμα, τσιμπιδάκι φρυδιών, κολώνια και αγιασμός

Τέλος, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων βρέθηκαν: μια συσκευή καπνίσματος με τρία πακέτα, ένα πακέτο τσιγάρα Marlboro blue, ένας αναπτήρας, ένα άρωμα μάρκας Pasha Cartier, ένα τσιμπιδάκι φρυδιών, τρία ηρεμιστικά χάπια, δυο ταμπλέτες χάπια για το στομάχι, ένα μπουκάλι κολώνια Μυρτώ και ένα μπουκαλάκι αγιασμός.