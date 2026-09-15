Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό

Έρευνες από το Λιμενικό για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Συναγερμός στο Λιμενικό της Θεσσαλονίκης όταν το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) ενημερώθηκε για την ύπαρξη άνδρα στα νερά του Θερμαϊκού. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Ο άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα.

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Ελλάδα
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