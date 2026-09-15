Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό

Συναγερμός στο Λιμενικό της Θεσσαλονίκης όταν το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) ενημερώθηκε για την ύπαρξη άνδρα στα νερά του Θερμαϊκού. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Ο άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου, στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα.