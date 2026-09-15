Κίσσαμος: 47χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Κίσσαμο Χανίων μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό με θύμα 73χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr για τον ξυλοδαρμό, ο 47χρονος στην Γραμμβούσα Κισσάμου συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε με βία στην 73χρονη μητέρα του.

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Ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την.

Η καταγγελία κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία