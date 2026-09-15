Ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη: Μέσα στην εβδομάδα η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ – «Δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης» λέει ο Ταχιάος

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) σχετικά με τα κτίρια στα οποία εμφανίστηκαν ρωγμές στην Κυψέλη, κατά τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος μιλώντας σήμερα (15.09.2026) στον ΑΝΤ1 επανέλαβε πως στόχος της πολιτείας είναι η αποκατάσταση των φθορών και η ασφαλής επανεκκίνηση του έργου.

Από τις αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί μέχρι και σήμερα, φαίνεται να μην προκύπτουν λόγοι για εκκένωση κάποιου κτιρίου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ειδικοί δείκτες παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί στις ρωγμές των κτιρίων στην Κυψέλη, δείχνουν πως το φαινόμενο δεν είναι πλέον σε εξέλιξη.

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Οι καταγραφές των ζημιών έχουν ήδη ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σιγά οι αποκαταστάσεις.

Όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός, το σύνολο του κόστους αποκατάστασης θα καλυφθεί από τον ανάδοχο, όπως προβλέπει η σύμβαση κατασκευής του έργου ενώ οι εξατομικευμένες μελέτες τρωτότητας ανά κτίριο ολοκληρώνονται εντός των ημερών.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για τα πορίσματα, ο υφυπουργός τόνισε πως οι χαρακτηρισμοί των κτιρίων δεν πρέπει να συγχέονται με τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει η Πολιτεία σε κτίρια πληγέντα από σεισμό ή πυρκαγιά.

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Σημείωσε, επίσης, ότι έχουν καταγραφεί και βλάβες που πιθανολογείται πως αφορούν και φέροντα στοιχεία ορισμένων κτιρίων, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο.

Για την στατική επάρκεια των κτιρίων και τη συμπεριφορά τους σε ενδεχόμενο γεγονός, ο κ. Ταχιάος ήταν σαφής:

«Έχω επικοινωνήσει με τους μηχανικούς, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αποκατάσταση και στον φέροντα οργανισμό κάποιων οικοδομών. Αυτή η μελέτη γίνεται τώρα. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι μελέτες είναι συγκεκριμένος. Απαιτείται χρόνος».

Σε ερώτηση για την πρόσφατη αλλαγή στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Μετρό», ο υφυπουργός απάντησε ότι αυτή δεν σχετίζεται με το ζήτημα της Κυψέλης. Οφείλεται στην αποδοχή, εκ μέρους του απελθόντος προέδρου, νέας επαγγελματικής πρότασης, οι λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται να γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Ταχιάος επανέλαβε τη δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση κάθε κτιρίου που έχει πληγεί και για συνεχή ενημέρωση των κατοίκων της Κυψέλης σε κάθε στάδιο των ελέγχων και των εργασιών, μέχρι την ασφαλή επανέναρξη του έργου.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, δήλωσε τη διαρκή διαθεσιμότητά του για την παροχή πλήρους πληροφόρησης για το θέμα. «Βλέπω ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και σε αυτούς οφείλουμε απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.