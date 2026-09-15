Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων ξανά οι δύο γιατροί – Σήμερα η απόφαση για την προφυλάκισή τους

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν και σήμερα (15.09.2026) λίγο πριν τις 13:00 οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι που διατηρεί την μοιραία κλινική στο Κολωνάκι, αντιμετωπίζει αυτή τη φορά την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών τους.

Εδώ και ημέρες ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, είχε ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το ζεύγος γιατρών που έκαναν την θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή, με αποτέλεσμα εκείνος να υποστεί ανακοπή. Εν τέλει, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την υπόθεση δικαιολογούσε απόλυτα την αλλαγή των κατηγοριών, με αποτέλεσμα πλέον οι δυο τους να βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια στην περίπτωση που κριθούν ένοχοι.

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Το νέο υλικό που τους «καίει», αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που κατέσχεσαν οι αρχές κατά την αυτοψία στο ιατρείο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μεταξύ αυτών είναι και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

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Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Μετά την απολογία ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, αξιολογώντας την κατηγορία, τους ισχυρισμούς και την εν γένει συμπεριφορά τους, πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού και διαγράφηκαν.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, oι δύο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ειδικότερα στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητo και καλωδιωμένο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο γνωστός τραγουδιστής φορούσε κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα ενώ απεικονίζονταν με κλειστά τα μάτια και έχοντας το κεφάλι του προς τα δεξιά, δείχνοντας πως είναι αναίσθητος.

Δεν έχει αποκαλυφθεί αν εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν νεκρός.