Χανιά: Ομολόγησε η νεαρή μητέρα πως χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Νέα δεδομένα για την υπόθεση του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά καθώς η μητέρα του εν τέλει ομολόγησε την κακοποίησή του. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (15.09.2026) σε ΜΕΘ Νεογνών στο Ηράκλειο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του.

Αν και στην αρχή η 18χρονη μητέρα υποστήριξε πως το βρέφος της τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τα χέρια της, μέσα στο σπίτι τους στα Χανιά, λίγες ώρες μετά αποκάλυψε την υπόθεση φρίκης. Η νεαρή ομολόγησε πως με τα χέρια της χτύπησε τα μάγουλα του παιδιού της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτητα.

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Tο παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή μητέρα πέρασε το κατώφλι της Δικαιοσύνης λίγο μετά τις 11 το πρωί και καλείται να απολογηθεί για τα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι τους.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από ενημέρωση των γιατρών του νοσοκομείου Χανίων στην αστυνομία για τα τραύματα που έφερε το βρέφος.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται εδώ και μήνες να πάσχει από κατάθλιψη.

Όσον αφορά τον πατέρα του βρέφους, φέρεται να εγκατέλειψε την μητέρα του παιδιού του, λίγο μετά την εγκυμοσύνη της.

Η κατάσταση υγείας του βρέφους

Οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων που ανέλαβαν την θεραπεία του βρέφους, έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Οι εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διακομιδή του, μάλιστα, φέρεται να υπέστη και σπασμούς.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Νεογνών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.

Το χρονικό της φρίκης

Το 2 εβδομάδων μωρό μεταφέρθηκε την Κυριακή από την μητέρα του και τον παππού του στο νοσοκομείο των Χανίων, σε κακή κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για να δικαιολογήσει τα τραύματά του, η μητέρα υποστήριξε πως το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά όταν την προηγούμενη ημέρα έπεσε από ύψος.

Οι γιατροί βλέποντας τραύματα που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό, ειδοποίησαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα.

Έτσι, την επόμενη ημέρα εντόπισαν την μητέρα και την προσήγαγαν για εξηγήσεις. Κατά την ανάκριση, εν τέλει «έσπασε» και ομολόγησε πως δεν ένιωθε καλά ψυχολογικά και χτύπησε το βρέφος της.

Η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους έχει ήδη παραγγελθεί ώστε να πέσει περισσότερο «φως» στην υπόθεση κακοποίησής του.