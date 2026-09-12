Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κινήσεις του γιατρού στο Κολωνάκι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του Stem Cell Clinic στην οδό Καρνεάδου 11 και υποβαλλόταν σε πλασματαφαίρεση από την γιατρό Ιωάννα Γάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, σήμερα Σάββατο (12.9.26).

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, φαίνεται ο γιατρός να βγαίνει από το εστιατόριο στο οποία βρισκόταν στην οδό Καψάλη στο Κολωνάκι, να μιλάει στο τηλέφωνο εμφανώς ταραγμένος και να κατευθύνεται προς το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 14:45 το μεσημέρι της Τετάρτης.

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Την ώρα δηλαδή που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του, καθώς παρότι οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ο τραγουδιστής έφτασε στην Καρνεάδου 11 στις 16:00, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Αστυνομίας δείχνουν ότι αυτό συνέβη στις 13:00.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός, που φορά μπλε μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι, να μιλάει στο κινητό του και να κατευθύνεται τελικά προς το ιατρείο της Καρνεάδου που βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από το εστιατόριο όπου βρισκόταν.

Ο παθολόγος κατά τη διάρκεια της προανακριτικής κατάθεσής του στους αστυνομικούς είχε αναφέρει ότι απουσίαζε από τον ιατρείο όταν υποδέχτηκε τον γνωστό τραγουδιστή μόνο, η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα, όπως επισήμανε έφυγε από το γνωστό χώρο εστίασης του Κολωνακίου όταν τον πήρε τηλέφωνο η 56χρονη γιατρός του και του είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

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Αν και η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο γνωστός τραγουδιστής έπαθε ανακοπή τη στιγμή που του περνούσε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα, όπως αποδείχτηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά.