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Σέρρες: Βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών από την απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπόλοιπων δραστών.
Βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών από την απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο
Βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών από την απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο / thepost.gr
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Βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητο των δραστών μετά την κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου που σημειώθηκε από το Νοσοκομείο Σερρών, όταν συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφόπλισαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος ένιωσε αδιαθεσία και, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί, όμως, τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Οι συνεργοί φέρεται να αφόπλισαν τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μαζί με τον κρατούμενο, παίρνοντάς τους μάλιστα και τα όπλα.

Στη συνέχεια πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν από το νοσοκομείο.

Από τη στιγμή της απόδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τόσο του κρατούμενου όσο και των συνεργών του.

Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπόλοιπων δραστών.

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