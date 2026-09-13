Γιώργος Μαζωνάκης: Όλα έτοιμα για την λαϊκή αγρυπνία στις 19:30 – Κιγκλιδώματα, σκηνές και ασθενοφόρο σε ετοιμότητα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, με τους γονείς, τις αδερφές, τους στενούς συγγενείς και τους φίλους του να παραμένουν συντετριμμένοι. Η λαϊκή αγρυπνία για τον αείμνηστο καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια αποτελεί την πιο συγκινητική πράξη αποχαιρετισμού σε έναν τραγουδιστή που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη λαϊκή ψυχή της περιοχής.

Η λαϊκή αγρυπνία στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής (13-09-2026) αναμένεται να βρει στην εκκλησία της Νίκαιας, χιλιάδες ανθρώπους. Η εκτίμηση της αστυνομίας μιλάει για πάνω από 25.000. Από το μεσημέρι τα πάντα έδειχναν έτοιμα. Είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ θα υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ετοιμότητα.

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Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, το Γενικό Κρατικό στη Νίκαια, θα βρίσκεται σε επιφυλακή. Η οικογένειά επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο ναό, καθώς ήταν η αγαπημένη του Γιώργου Μαζωνάκη, στη γειτονιά που μεγάλωσε. Η αγρυπνία θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας, να πουν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή.

Η Νίκαια ήταν ο τόπος που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και διαμόρφωσε την προσωπικότητά του. Μια πόλη που ποτέ δεν ξέχασε. Έβρισκε χρόνο να επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι και τα μέρη που συνήθιζε να κάνει βόλτες, όσο ακόμα ήταν παιδί. Πάντα απλός και προσιτός. Η επιτυχία δεν είχε αλλοιώσει ούτε στο ελάχιστο τον χαρακτήρα του.

Στόχος της οικογένειας, είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον απλό κόσμο να τον αποχαιρετήσει, καθώς η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Απόψε, η Νίκαια αναμένεται να μην κοιμηθεί. Θα μείνει ξάγρυπνη και θα κρατήσει συντροφιά σε ένα δικό της παιδί, πριν το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια και αμέσως μετά, η ταφή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια.