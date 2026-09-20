Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στον Διόνυσο: Νεκρός ένας 19χρονος – Στο νοσοκομείο συνομήλικός του

Ένας ακόμη 19χρονος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο τραυματίστηκε ελαφρά
Ασθενοφόρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
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Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος όταν ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή του Διονύσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 06:30 το πρωί στη λεωφόρο Διονύσου, στο ύψος της οδού Κάδμου, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας 19χρονος, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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