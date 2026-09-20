Ελλάδα

Φθινοπωρινή Ισημερία: Στις 23 Σεπτεμβρίου αλλάζει επίσημα η εποχή

Σηματοδοτεί και επίσημα την είσοδο στο φθινόπωρο, φέρνοντας μαζί της μικρότερες ημέρες, διαφορετικό φως και την αίσθηση μιας φυσικής επανεκκίνησης
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η φθινοπωρινή ισημερία του 2026 θα σημειωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη αλλαγή της εποχής και την έναρξη του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο. Στην Ελλάδα, το αστρονομικό φαινόμενο θα συμβεί στις 03:05 ώρα Ελλάδας.

Η 23η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας, σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.

Εκείνη τη στιγμή ο Ήλιος θα διασχίσει τον ουράνιο ισημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο, ενώ από εκεί και μετά οι ημέρες στο βόρειο ημισφαίριο θα συνεχίσουν σταδιακά να μικραίνουν.

Τι σημαίνει η ισημερία

Οι εποχές δεν αλλάζουν επειδή η Γη βρίσκεται άλλοτε πιο κοντά και άλλοτε πιο μακριά από τον Ήλιο. Η βασική αιτία είναι η κλίση του άξονα της Γης, η οποία μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ηλιακή ακτινοβολία κάθε ημισφαίριο στη διάρκεια της χρονιάς.

Η λέξη «ισημερία» παραπέμπει στην περίπου ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας. Ωστόσο, στην πράξη η ημέρα δεν διαρκεί ακριβώς 12 ώρες παντού, καθώς η ακριβής διάρκεια επηρεάζεται από τη γεωγραφική θέση και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται η ανατολή και η δύση του Ήλιου.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα

Η έλευση του φθινοπώρου συμπίπτει για πολλούς και με μια διαφορετική αλλαγή: την επιστροφή στον σταθερό ρυθμό της καθημερινότητας. Οι διακοπές έχουν ολοκληρωθεί, η εργασία και οι υποχρεώσεις επανέρχονται σε πλήρη ένταση και οι επόμενοι μήνες αποκτούν πιο συγκεκριμένο προγραμματισμό.

Για αυτό το φθινόπωρο συχνά λειτουργεί σαν ένα άτυπο «reset». Είναι η περίοδος κατά την οποία μπαίνουν ξανά σε σειρά οι στόχοι, οι συνήθειες και οι προτεραιότητες που είχαν χαλαρώσει μέσα στο καλοκαίρι. Όχι ως μια δεύτερη Πρωτοχρονιά, αλλά ως μια φυσική επιστροφή σε πιο σταθερούς ρυθμούς.

Η εποχή αλλάζει και στη φύση

Η φθινοπωρινή αλλαγή, βέβαια, δεν συμβαίνει από τη μία ημέρα στην άλλη. Η διάρκεια της ημέρας μειώνεται σταδιακά, το φως αποκτά διαφορετική ένταση και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν.

Στα φυλλοβόλα δέντρα, οι αλλαγές που συνδέονται με τη μικρότερη διάρκεια της ημέρας και τις μεταβολές της θερμοκρασίας οδηγούν σταδιακά στη χαρακτηριστική αλλαγή των χρωμάτων των φύλλων. Το φθινόπωρο γίνεται έτσι ορατό στην καθημερινότητα αρκετές εβδομάδες μετά την αστρονομική του έναρξη.

Η 23η Σεπτεμβρίου είναι, επομένως, κάτι περισσότερο από μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι το αστρονομικό σημείο που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια διαφορετική εποχή, με μικρότερες ημέρες, διαφορετικό φως και έναν νέο ρυθμό στην καθημερινότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
167
147
101
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εμπρηστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα - Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη
Στη θέα του περιπολικού, ανέπτυξαν ταχύτητα με το αυτοκίνητό τους για να γλιτώσουν από τον έλεγχο - Κράνος, κουκούλα τύπου full face, αναπτήρας και γάντια μιας χρήσης βρέθηκαν μέσα στο ΙΧ
Αμαλιάδα: Εμπρηστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας – Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη
Έρευνες από το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο του 17χρονου στη Χαλκιδική - Στο σχολείο του ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός
Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για την τραγωδία - «Έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού»
Προαύλιο
Κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου: Τα εγγόνια της αποχαιρέτησαν την yiayia τους – «Είχε πάθος, δεν την χώραγε οποιαδήποτε δωμάτιο»
«Χτυπάει το τηλέφωνο και βυθίζεται η καρδιά σου, σαν να σε χτύπησε βράχος ολόκληρος στο στέρνο. Το σηκώνεις και είναι η μητέρα σου. Δεν μπορεί να μιλήσει»
H Άντα Παπανδρέου με την κόρη της Μαργαρίτα και ο Κωστής Κατσανέβας με την μητέρα του Σοφία Παπανδρέου
Newsit logo
Newsit logo