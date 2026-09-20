Ελλάδα

Αμαλιάδα: Εμπρηστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας – Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη

Στη θέα του περιπολικού, ανέπτυξαν ταχύτητα με το αυτοκίνητό τους για να γλιτώσουν από τον έλεγχο - Κράνος, κουκούλα τύπου full face, αναπτήρας και γάντια μιας χρήσης βρέθηκαν μέσα στο ΙΧ
Αμαλιάδα: Εμπρηστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας – Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη
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Χειροπέδες σε δύο νεαρούς πέρασαν αστυνομικοί στην Αμαλιάδα, καθώς κατηγορούνται για εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε έκρηξη και φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (20.09.2026).

Κάτοικοι της πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, είδαν τις φλόγες να αναπηδούν από την είσοδο και αμέσως κάλεσαν τις αρχές. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες ενώ η ΕΛΑΣ ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της εμπρηστική επίθεσης.

Μάρτυρες κατήγγειλαν πως είδαν ένα άτομο που φορούσε σκούρα ρούχα και κράνος να απομακρύνεται από την πολυκατοικία αμέσως μετά την έκρηξη.

Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να διαφεύγουν με αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του οχήματος, στη θέα του περιπολικού, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο και να συλλάβουν τους δύο κατηγορούμενους ηλικίας 21 και 24 χρόνων.

Σε έρευνα που έγινε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν ένα κράνος, μία κουκούλα τύπου full face, ένας αναπτήρας, γάντια μιας χρήσης και τα ρούχα που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Επιπλέον, στον τόπο της έκρηξης εντοπίστηκαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού με ίχνη καύσης και υπολείμματα κροτίδας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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