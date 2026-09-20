Γιώργος Μαζωνάκης: Αμέτρητα μπουκέτα με λουλούδια και σημειώματα έξω από το σπίτι του τραγουδιστή

Μόλις λίγες ημέρες έχουν περάσει από τον ξαφνικό και άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη που έσβησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο μοιραίο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο θάνατος του έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ ταυτόχρονα φανερώνεται το πόσο αγαπητός ήταν ο γνωστός καλλιτέχνης.

Η αγάπη του κόσμου είναι αστείρευτη για τον σταρ αλλά και για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζωνάκη. Από τη μία, τα τραγούδια του βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του Spotify κι από την άλλη, κόσμος δε σταματά να επισκέπτεται τόσο το μνήμα του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αφήσει λίγα λουλούδια και σημειώματα θαυμασμού όσο και το σπίτι του.

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Σε μία από τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Facebook μία θαυμάστριά του ανέβασε μία φωτογραφία από την πόρτα του σπιτιού του που τραβήχτηκε το πρωί της Κυριακής (20.09.2026) και δείχνει όλα τα δώρα που έχουν πάει τις τελευταίες ώρες οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν.

«Σήμερα στις 10:00. Περάσαμε από την γειτονιά να πούμε ένα Heloooo! Να πενθήσουμε σιωπηλά… Αχ, Γιώργο μας ράγισες την καρδιά», ανέφερε το μήνυμα που έγραψε η θαυμάστρια του τραγουδιστή στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί για εκείνον στο Facebook.

Η ανάρτηση από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Παράλληλα, οι κάτοικοι του χωριού Πεύκοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μνημόσυνο που τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στην ιδιαίτερη πατρίδα του στη Σητεία.