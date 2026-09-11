Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ντοκουμέντα που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του γιατρού – Τα δύο σενάρια από τις φωτογραφίες στο Κολωνάκι

Φωτογραφίες ντοκουμέντο στις οποίες αποδεικνύεται ότι ο γιατρός δεν βρισκόταν στο εστιατόριο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πάθαινε την ανακοπή, στην κλινική του στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Ο παθολόγος κατά τη διάρκεια της προανακριτικής κατάθεσής του στους αστυνομικούς είχε αναφέρει ότι απουσίαζε από τον ιατρείο όταν υποδέχτηκε τον γνωστό τραγουδιστή μόνο, η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα, όπως επισήμανε έφυγε από το γνωστό χώρο εστίασης του Κολωνακίου όταν τον πήρε τηλέφωνο η 56χρονη γιατρός του και του είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

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Οι χρόνοι όμως της παραμονής του στο εστιατόριο, κάθε άλλο παρά τους ισχυρισμούς του επιβεβαιώνουν, ενώ έρχονται να προσθέσουν και νέα σενάρια στην υπόθεση. Αρχικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο Κολωνάκι για το προγραμματισμένο ραντεβού της πλασμαφαίρεσης στις 13:55 και όχι στις 16:00 που υποστήριξε το ζευγάρι των γιατρών, πράγμα που φαίνεται και σε βίντεο που εξασφάλισε νωρίτερα το newsit.gr.

Αν και η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο γνωστός τραγουδιστής έπαθε ανακοπή τη στιγμή που του περνούσε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα, όπως αποδείχτηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά.

Έτσι, τα δύο παραπάνω δεδομένα έρχονται να δώσουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsit.gr, o Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε στο εστιατόριο του Κολωνακίου στις 13:59 το μεσημέρι της Τετάρτης κι έφυγε από αυτό στις 14:43.

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Το γεγονός αυτό πυροδοτεί νέα σενάρια στην υπόθεση. Το πρώτο από αυτά είναι να βρίσκονταν στο ιατρείο τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ το δεύτερο η πλασμαφαίρεση να είχε ξεκινήσει με το που πήγε ο δημοφιλής τραγουδιστής στο ιατρείο.