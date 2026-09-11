Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ντοκουμέντα που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του γιατρού – Τα δύο σενάρια από τις φωτογραφίες στο Κολωνάκι

Φωτογραφίες ντοκουμέντο στις οποίες αποδεικνύεται ότι ο γιατρός δεν βρισκόταν στο εστιατόριο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πάθαινε την ανακοπή, στην κλινική του στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.
Ο παθολόγος κατά τη διάρκεια της προανακριτικής κατάθεσής του στους αστυνομικούς είχε αναφέρει ότι απουσίαζε από τον ιατρείο όταν υποδέχτηκε τον γνωστό τραγουδιστή μόνο, η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα, όπως επισήμανε έφυγε από το γνωστό χώρο εστίασης του Κολωνακίου όταν τον πήρε τηλέφωνο η 56χρονη γιατρός του και του είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.
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Οι χρόνοι όμως της παραμονής του στο εστιατόριο, κάθε άλλο παρά τους ισχυρισμούς του επιβεβαιώνουν, ενώ έρχονται να προσθέσουν και νέα σενάρια στην υπόθεση. Αρχικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο Κολωνάκι για το προγραμματισμένο ραντεβού της πλασμαφαίρεσης στις 13:55 και όχι στις 16:00 που υποστήριξε το ζευγάρι των γιατρών, πράγμα που φαίνεται και σε βίντεο που εξασφάλισε νωρίτερα το newsit.gr.
Αν και η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο γνωστός τραγουδιστής έπαθε ανακοπή τη στιγμή που του περνούσε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα, όπως αποδείχτηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά.
Έτσι, τα δύο παραπάνω δεδομένα έρχονται να δώσουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsit.gr, o Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε στο εστιατόριο του Κολωνακίου στις 13:59 το μεσημέρι της Τετάρτης κι έφυγε από αυτό στις 14:43.
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Το γεγονός αυτό πυροδοτεί νέα σενάρια στην υπόθεση. Το πρώτο από αυτά είναι να βρίσκονταν στο ιατρείο τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ το δεύτερο η πλασμαφαίρεση να είχε ξεκινήσει με το που πήγε ο δημοφιλής τραγουδιστής στο ιατρείο.
Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του στις 14:43 να πάει στο ιατρείο, καθώς εκείνη τη στιγμή είχε χάσει τις αισθήσεις του τραγουδιστής.
Πάντως το ζευγάρι έχει υποπέσει και σε άλλη μια αντίφαση στην προσπάθεια του να αποκρύψει γεγονότα και καταστάσεις γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.