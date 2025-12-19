Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα καταθέσουμε μήνυση εναντίον του επιχειρηματία και δύο συγγενών του» λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή

«Θα καταθέσουμε μήνυση κατά του επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων που με μηνύματά τους έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη»
Γιώργος Μαζωνάκης
O Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο ο δικηγόρος του, αναφορικά με την καταγγελία του 21χρονου για ασελγείς πράξεις σε εργασιακό χώρο.

«Η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλο ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά, γι’ αυτό κατηγορείται σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και δεν το αποδέχεται. Η μη αποδοχή της πρότασης αυτής ουδόλως στάθηκε εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη, ούτε στη συνέχιση, ούτε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτών των δύο ανθρώπων. Αυτά είναι τα αντικειμενικά στοιχεία», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο «Happy Day» στον Alpha, το πρωί της Παρασκευής (19.12.25).

«Έχουμε μιλήσει αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών αρκετές μέρες πριν. Έχει σημασία ότι ο καταγγέλλων επέλεξε να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι ξεδιπλώθηκε η σκοπιμότητα αυτής της κίνησης», επισήμανε.

 

«Θα καταθέσουμε μήνυση κατά του επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων που με μηνύματά τους έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη», είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
97
83
83
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών με βροχές, χιόνια και κρύο από το Σάββατο μέχρι την Πρωτοχρονιά - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά θα έχει δύο φάσεις. μία φθινοπωρινή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου και μια χειμωνιάτικη μέχρι την Πρωτοχρονιά
Βροχή στην πλατεία Συντάγματος
Newsit logo
Newsit logo