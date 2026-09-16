Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών του Κολωνακίου

Μετά από 18 ώρες εξαντλητικής ανακριτικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έδειξαν στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς την πόρτα της φυλακής, κρίνοντας ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρά λάθη και παραλείψεις τους που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ειδικότερα, στο σκεπτικό που αναπτύσσεται στο ένταλμα προσωρινής κράτησης των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνεται ότι με πράξεις και παραλείψεις, αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, παρεμποδίζοντας με πράξεις τους κάθε είδους έρευνα στη συνέχεια.

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Στο σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών αναφέρεται ότι οι δύο γιατροί διενεργούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλαν στις κατάλληλες εξετάσεις, έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους.

Ειδική μνεία γίνεται από τον ανακριτή στον κρίσιμο χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ της καρδιακής ανακοπής που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης και της κλήσης στο ΕΚΑΒ.

Παρέλειψαν να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ αναιτιολόγητα, ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν κατάλληλη ιατρική βοήθεια, τονίζεται σχετικά.

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Τα alarms που αγνοούσαν επί ώρα

Ο δικαστικός λειτουργός συμπληρώνει ότι στο σκεπτικό του ότι ανάμεσα στα σοβαρά ευρήματα που καταδεικνύουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προέκυψε ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη είναι, είναι φυσικά στα διαδοχικά alarms του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, για τα οποία τονίζει ότι καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας ασθενούς», εντούτοις οι κατηγορούμενοι «συνέχισαν την ιατρική πράξη.

Τέλος, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι υπό το φως τόσο επιβαρυντικών ευρημάτων για τη δράση τους, οι δύο γιατροί είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων και κατά συνέπεια το μέτρο της προσωρινής κράτησης αποτελούσε «το μόνο δικονομικό μέτρο να τους παρεμποδίσει από το να τελέσουν νέα εγκλήματα».

Ο ανακριτής καλεί τον παραλήπτη της φωτογραφίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακριτική έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί με την κλήση του προσώπου- κλειδιού στο οποίο η γιατρός έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Η ίδια, απολογούμενη, φέρεται να έχει κατονομάσει το πρόσωπο και το λόγο που έστειλε τη φωτογραφία, αρνούμενη ότι είναι ο άνδρας της.

Ψάχνουν με ποιους μίλησαν οι γιατροί στο τηλέφωνο μέχρι τις 16:21

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θα συμβάλλει καθοριστικά, ώστε να πέσει φως και στα υπόλοιπα πρόσωπα, με τα οποία οι δύο γιατροί επικοινώνησαν τις μοιραίες ώρες της προηγούμενης Τέταρτης, μέχρι την κλήση στη ΕΚΑΒ.

Εν συνεχεία τα άτομα αυτά θα κληθούν από τον ανακριτή να πουν όσα ξέρουν για τις συνθήκες θανάτου του λαϊκού τραγουδιστή.