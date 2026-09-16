Φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το ΥΠΟΙΚ – Ζητούν πλαφόν στα ενοίκια, περισσότερες εστίες, άρθρο 16 και στήριξη πρωτοετών

Φοιτητές προχώρησαν σε κινητοποίηση το πρωί της Τετάρτης (16.09.2026) έξω από το υπουργείο Οικονομικών, για τα ακριβά ενοίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Οι φοιτητές έξω από το υπουργείο άνοιξαν συμβολικά σκηνές.

Την κινητοποίηση για το θέμα της φοιτητικής στέγης συνόδευσαν με συνθήματα στα οποία κατήγγειλαν τις διαφορετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία επενδύει διαρκώς σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα αντί να λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη της στέγασης των φοιτητών κι ειδικά εκείνων που αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη που έμεναν.

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Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώθηκε από Φοιτητικούς Συλλόγους και Συλλόγους Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών της Αθήνας στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης για την ανάδειξη του ζητήματος.

Τα αιτήματα των φοιτητών είναι:

Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ τον μήνα , με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διεύρυνση των δικαιούχων.

, με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διεύρυνση των δικαιούχων. Πλαφόν στα ενοίκια. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη. Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους τους φοιτητές. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και τον ΦΠΑ. Καμία διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να αντεπεξέλθει στους λογαριασμούς.

Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη. Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους τους φοιτητές. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και τον ΦΠΑ. Καμία διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να αντεπεξέλθει στους λογαριασμούς. Να δοθεί κονδύλι ώστε καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δηλαδή του αρμόδιου φορέα για τη στέγαση των φοιτητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των φοιτητών.

ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δηλαδή του αρμόδιου φορέα για τη στέγαση των φοιτητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των φοιτητών. Να δοθεί κονδύλι για την απαραίτητη αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών με αξιοποίηση και της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων, των δήμων, των Περιφερειών και του Δημοσίου για δημιουργία νέων εστιών χωρίς ενοίκια ή Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.

με αξιοποίηση και της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων, των δήμων, των Περιφερειών και του Δημοσίου για δημιουργία νέων εστιών χωρίς ενοίκια ή Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα. Επισκευή και ανακαίνιση των εστιών με κρατική δαπάνη, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη στέγαση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ανακαινίσεων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών.

Οι φοιτητές αναμένεται να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους συμμετέχοντας στην προγραμματισμένη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, μαζί με δημοσίους υπαλλήλους, κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στην ατζέντα των κινητοποιήσεων βρίσκεται και το άρθρο 16 του Συντάγματος, με αιχμή τη συζήτηση για την ίδρυση και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.