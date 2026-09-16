Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δύο γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης τους για τον θάνατο του τραγουδιστή

Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των πελατών του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (16.9.26).

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

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Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του 58χρονου και της 56χρονης χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας «παντελώς αναιτιολόγητη» και προαναγγέλλει θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

«”Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Για τη Δικηγορική Εταιρία Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες Ο Ιδρυτής Νικόλαος Αγαπηνός», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου.