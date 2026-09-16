Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δύο γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης τους για τον θάνατο του τραγουδιστή

Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του 58χρονου και της 56χρονης χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας «παντελώς αναιτιολόγητη» και προαναγγέλλει θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο
Γιατρός
Ο γιατρός που συνελήφθη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των πελατών του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (16.9.26).

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του 58χρονου και της 56χρονης χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας «παντελώς αναιτιολόγητη» και προαναγγέλλει θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

«”Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Για τη Δικηγορική Εταιρία Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες Ο Ιδρυτής Νικόλαος Αγαπηνός», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
198
151
151
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν μου την έστειλε για βοήθεια» λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό
«Είχαμε επαγγελματική συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα» λέει ο ψυχολόγος - υπνoθεραπευτής στο newsit.gr
Υπνοθεραπευτής 16
Newsit logo
Newsit logo