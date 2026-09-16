Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Γιατί καθυστερεί η μεταγωγή της γιατρού στις φυλακές – Οι αντιδράσεις στον Κορυδαλλό και το κελί της Μουρτζούκου

Οι αστυνομικοί φοβούνται τη δημιουργία επεισοδίων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες
Ασθενής υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου όπως έκανε κι ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ασθενής υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου όπως έκανε κι ο Γιώργος Μαζωνάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε ποιες φυλακές θα μεταφερθεί η 56χρονη γιατρός, η οποία προφυλακίστηκε μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.

Αν και αρχικά είχε αποφασιστεί η 56χρονη γιατρός να μεταχθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη στο γυναικείο κατάστημα κράτησης στον Κορυδαλλό και να τοποθετηθεί στο κελί που «φιλοξενούνταν» η Ειρήνη Μουρτζούκου, ωστόσο η εκδοχή αυτή εξετάζεται και πάλι από τις Αρχές.

Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί φοβούνται μη δημιουργηθούν επεισόδια καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες του συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς είχε δώσει συναυλία εκεί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον Φεβρουάριο του 2023.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 58χρονος γιατρός έχει αναφέρει ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της προφυλάκισής του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
198
151
151
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν μου την έστειλε για βοήθεια» λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό
«Είχαμε επαγγελματική συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα» λέει ο ψυχολόγος - υπνoθεραπευτής στο newsit.gr
Υπνοθεραπευτής 16
Οι δύο γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του 58χρονου και της 56χρονης χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας «παντελώς αναιτιολόγητη» και προαναγγέλλει θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο
Γιατρός 20
Newsit logo
Newsit logo