Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Γιατί καθυστερεί η μεταγωγή της γιατρού στις φυλακές – Οι αντιδράσεις στον Κορυδαλλό και το κελί της Μουρτζούκου

Σε ποιες φυλακές θα μεταφερθεί η 56χρονη γιατρός, η οποία προφυλακίστηκε μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.

Αν και αρχικά είχε αποφασιστεί η 56χρονη γιατρός να μεταχθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη στο γυναικείο κατάστημα κράτησης στον Κορυδαλλό και να τοποθετηθεί στο κελί που «φιλοξενούνταν» η Ειρήνη Μουρτζούκου, ωστόσο η εκδοχή αυτή εξετάζεται και πάλι από τις Αρχές.

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Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί φοβούνται μη δημιουργηθούν επεισόδια καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες του συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς είχε δώσει συναυλία εκεί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον Φεβρουάριο του 2023.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 58χρονος γιατρός έχει αναφέρει ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της προφυλάκισής του.