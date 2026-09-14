Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τον αποχαιρέτησε ο Μίλτος Πασχαλίδης με το «ανήκω σε μένα» – «Γεια σου Γιωργάρα»

Είναι γεγονός ότι από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες που έχουν σπεύσει να τιμήσουν την μνήμη του
Ο ΜΙλτος Πασχαλίδης
Ο Μίλτος Πασχαλίδης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αγαπητός σε όλους με τον Μίλτο Πασχαλίδη να τον αποχαιρετά σε συναυλία του και να κοινό να τον αποθεώνει.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης επέλεξε να ερμηνεύσει στη συναυλία του το «ανήκω σε μένα» ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η στιγμή αυτή έχει καταγραφεί σε πολλά βίντεο που έχουν ανέβει στο TikTok με τον Μίλτο Πασχαλίδη να ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα».

@petroula.karafylli

Το παιδί της νύχτας πήγε στο φως 🕊️

♬ πρωτότυπος ήχος – petroula.karafylli
@kath.paratiritis #mazwnakhs #mazwakoma ♬ πρωτότυπος ήχος – paratiritis.serrwn

Είναι γεγονός ότι από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες που έχουν σπεύσει να τιμήσουν την μνήμη του τόσο σε εμφανίσεις τους όσο και με αναρτήσεις στα social media.

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