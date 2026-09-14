Γιώργος Μαζωνάκης: Τον αποχαιρέτησε ο Μίλτος Πασχαλίδης με το «ανήκω σε μένα» – «Γεια σου Γιωργάρα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αγαπητός σε όλους με τον Μίλτο Πασχαλίδη να τον αποχαιρετά σε συναυλία του και να κοινό να τον αποθεώνει.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης επέλεξε να ερμηνεύσει στη συναυλία του το «ανήκω σε μένα» ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η στιγμή αυτή έχει καταγραφεί σε πολλά βίντεο που έχουν ανέβει στο TikTok με τον Μίλτο Πασχαλίδη να ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα».

Είναι γεγονός ότι από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες που έχουν σπεύσει να τιμήσουν την μνήμη του τόσο σε εμφανίσεις τους όσο και με αναρτήσεις στα social media.