Ελλάδα

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και τούμπαρε – Νεκρή η συνοδηγός

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο (Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI)
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Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή γυναίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (14.09.2026) στη Λίμνη Ευβοίας.

Το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε ηλικιωμένη εξετράπη από την πορεία του και τούμπαρε στην περιοχή Κατούνια στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός και η συνοδηγός 80χρονη Βρετανίδα να πεθάνει, σύμφωνα με το evima.gr για το τροχαίο δυστύχημα.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Δυστυχώς, για τη μία από τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, καθώς έχασε τη ζωή της. Η δεύτερη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο τροχαίο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου.

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