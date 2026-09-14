Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δυο οδηγούς που έκαναν «ράλι» στους δρόμους

Έτρεχαν με 191 και 164 χλμ/ώρα ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια ταχύτητας
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Χειροπέδες σε δύο οδηγούς πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους.

Το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος… πάτησε το γκάζι, φτάνοντας τα 191 χλμ/ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χλμ/ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με 164 χλμ/ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χλμ/ώρα.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Οι έλεγχοι στους δρόμους της πόλης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας.

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