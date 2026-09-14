Ελλάδα

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δυο άνδρες για τη ληστεία με τραυματισμό σε βάρος 79χρονης

Γίνονται αναζητήσεις από την αστυνομία για τους άλλους τρεις δράστες, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δυο άνδρες για τη ληστεία με τραυματισμό σε βάρος 79χρονης
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Στην σύλληψη των νεαρών ανδρών από την Αίγυπτο προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία σε βάρος 79χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Παρασκευής.

Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι οι δύο άνδρες από την Αίγυπτο, μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη, ενώ κινούνταν με την κόρη της στον Άγιο Παντελεήμονα, και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Η κόρη της αμέσως ειδοποίησε το 100 και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τα δύο άτομα και τα ακινητοποίησαν.

Τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Και η ίδια αναγνώρισε από φωτογραφίες που της επέδειξαν τους δύο δράστες της σε βάρος της επίθεσης. Γίνονται αναζητήσεις για τους άλλους τρεις δράστες, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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