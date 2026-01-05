Γιώργος Παπαδάκης: Οι θάνατοι που τον σημάδεψαν, η αδελφή που λάτρευε κι η σκληρή ζωή στη βιοπάλη

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια εδώ, ωστόσο η συνεισφορά του στη δημοσιογραφία και στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης θα τον κρατούν πάντα ζωντανό στις μνήμες όλων των πολιτών που για δεκαετίες έμπαινε στα σπίτια τους και τους ενημέρωνε για όσα συμβαίνουν, λέγοντάς τους καθημερνά «Καλημέρα Ελλάδα». Ο αξέχαστος δημοσιογράφος εκτός από μεγάλες χαρές είχε βιώσει και μεγάλες λύπες κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα είχε βγει στη βιοπάλη από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών για να βοηθήσει την οικογένειά του.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος που μόλις λίγους μήνες νωρίτερα άφησε τα ηνία της θρυλικής εκπομπής του ΑΝΤ1 πέθανε το απόγευμα της Κυριακής (04.01.2026) μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν 74 ετών και σκόπευε να μην αφήσει ακόμα την ενημέρωση και την τηλεόραση. Έτσι κι ο κόσμος περίμενε να τον δει σε κάποιο άλλο πόστο. Ωστόσο, όλα άλλαξαν ξαφνικά και ο χαμός του βύθισε στη θλίψη τόσο τα μέλη της υπέροχης οικογένειάς του όσο και το πανελλήνιο.

Οι θάνατοι που τον σημάδεψαν και η αδελφή που λάτρεψε

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας χαμογελαστός και αισιόδοξος άνθρωπος, ο οποίος όμως είχε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή του, τις οποίες με θάρρος και δύναμη κατάφερνε και τις αντιμετώπιζε πάντα, είτε εκείνες ήταν μικρές είτε μεγάλες. Αν και κατάγεται από την Κρήτη, γεννήθηκε – στις 4 Φεβρουαρίου 1951 – και μεγάλωσε στην Αθήνα και είχε ακόμα δύο αδέλφια, τον Μάρκο και τη Μαρία. Μάλιστα, στην αδελφή του, που έπασχε από σύνδρομο Down είχε μεγάλη αδυναμία.

Δύο μεγάλες «πληγές» στη ζωή του, για τις οποίες μάλιστα είχε μιλήσει δημοσίως κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τους ήταν οι θάνατοι που τον σημάδεψαν. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχασε και τα δύο αδέλφια του σε πολύ μικρή ηλικία και ο πόνος ήταν πάντα νωπός για τον ίδιο.

Όπως είχε εξομολογηθεί ότι οι γονείς του πέθαναν νωρίς κι εκείνος μαζί με τον αδελφό του, ανέλαβαν την ανατροφή και τη φροντίδα της αδελφής τους.

«Το Μαράκι με σύνδρομο Down… 11 χρόνια διαφορά είχα… Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πέθαναν οι γονείς μου και το Μαράκι έμεινε να προστατεύεται από μένα και τον Μάρκο, τον αδελφό μου. Και ξαφνικά στα 49 του πεθαίνει και ο Μάρκος. Το Μαράκι είχε φοβερή αδυναμία και στους δυο μας. Θα έπρεπε λοιπόν να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Με ρώταγε. Είχε τη συμπεριφορά ενός μικρού παιδιού, 6 – 7 ετών, αν και ήταν κοντά στα 40. Όταν με ρώτησε “πού είναι ο Μάρκος;”, πρόχειρα πολύ πρόχειρα της είπα ότι ήταν στην Αμερική», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομπή «I Love Σου Κου» που παρουσίαζε η Μπέττυ Μαγγίρα στον ΑΝΤ1.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την αδερφή μου, αντιθέτως έχω παίξει ξύλο. Όταν πια άρχισα να μεγαλώνω, εκεί στα 13, 14, 15 μου, με την αδερφή μου είχαμε 11,12 χρόνια διαφορά, άρχισα να την παίρνω και να βγαίνουμε έξω. Μου την έδινε που κοιτούσαν περίεργα, όπως και το “χαζό κοριτσάκι” που είπε κάποια στιγμή ένας μέσα στο λεωφορείο και τον έδειρα. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου πήγαινα έκτη δημοτικού, το έκρυβα δύο χρόνια ότι η αδερφή μου έχει σύνδρομο Down.

Δούλευα και από τα λεφτά που έπαιρνα, το 90% πήγαινε στο σπίτι και τα υπόλοιπα, το 10% τα κρατούσα εγώ. Τα μάζεψα, τα μάζεψα, τα μάζεψα και είπα στον πατέρα μου και στη μάνα μου ότι θέλω να κάνω ένα πάρτι. Και έκανα πάρτι για να παρουσιάσω την αδερφή μου στους συμμαθητές μου και στους φίλους μου. Και πήγαινα Τρίτη γυμνασίου όταν οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου είδαν το Μαράκι. Θα πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμαθητών μου είχε μια εκπληκτική συμπεριφορά και αυτό είναι ένα θέμα που μου έχει μείνει στο μυαλό μου, το πόσο την αγκάλιασαν, το πόσο όμορφα της φέρθηκαν», είχε δηλώσει σε μία συνέντευξη που είχε δώσει στο παρελθόν.