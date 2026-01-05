Ελλάδα

Γιώργος Παπαδάκης: Οι θάνατοι που τον σημάδεψαν, η αδελφή που λάτρευε κι η σκληρή ζωή στη βιοπάλη

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια εδώ, ωστόσο η συνεισφορά του στη δημοσιογραφία και στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης θα τον κρατούν πάντα ζωντανό στις μνήμες όλων των πολιτών που για δεκαετίες έμπαινε στα σπίτια τους και τους ενημέρωνε για όσα συμβαίνουν, λέγοντάς τους καθημερνά «Καλημέρα Ελλάδα». Ο αξέχαστος δημοσιογράφος εκτός από μεγάλες χαρές είχε βιώσει και μεγάλες λύπες κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα είχε βγει στη βιοπάλη από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών για να βοηθήσει την οικογένειά του. 

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος που μόλις λίγους μήνες νωρίτερα άφησε τα ηνία της θρυλικής εκπομπής του ΑΝΤ1 πέθανε το απόγευμα της Κυριακής (04.01.2026) μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν 74 ετών και σκόπευε να μην αφήσει ακόμα την ενημέρωση και την τηλεόραση. Έτσι κι ο κόσμος περίμενε να τον δει σε κάποιο άλλο πόστο. Ωστόσο, όλα άλλαξαν ξαφνικά και ο χαμός του βύθισε στη θλίψη τόσο τα μέλη της υπέροχης οικογένειάς του όσο και το πανελλήνιο. 

Οι θάνατοι που τον σημάδεψαν και η αδελφή που λάτρεψε

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας χαμογελαστός και αισιόδοξος άνθρωπος, ο οποίος όμως είχε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή του, τις οποίες με θάρρος και δύναμη κατάφερνε και τις αντιμετώπιζε πάντα, είτε εκείνες ήταν μικρές είτε μεγάλες. Αν και κατάγεται από την Κρήτη, γεννήθηκε – στις 4 Φεβρουαρίου 1951 – και μεγάλωσε στην Αθήνα και είχε ακόμα δύο αδέλφια, τον Μάρκο και τη Μαρία. Μάλιστα, στην αδελφή του, που έπασχε από σύνδρομο Down είχε μεγάλη αδυναμία.

Δύο μεγάλες «πληγές» στη ζωή του, για τις οποίες μάλιστα είχε μιλήσει δημοσίως κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τους ήταν οι θάνατοι που τον σημάδεψαν. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχασε και τα δύο αδέλφια του σε πολύ μικρή ηλικία και ο πόνος ήταν πάντα νωπός για τον ίδιο.  

Όπως είχε εξομολογηθεί ότι οι γονείς του πέθαναν νωρίς κι εκείνος μαζί με τον αδελφό του, ανέλαβαν την ανατροφή και τη φροντίδα της αδελφής τους.

«Το Μαράκι με σύνδρομο Down… 11 χρόνια διαφορά είχα… Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πέθαναν οι γονείς μου και το Μαράκι έμεινε να προστατεύεται από μένα και τον Μάρκο, τον αδελφό μου. Και ξαφνικά στα 49 του πεθαίνει και ο Μάρκος. Το Μαράκι είχε φοβερή αδυναμία και στους δυο μας. Θα έπρεπε λοιπόν να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Με ρώταγε. Είχε τη συμπεριφορά ενός μικρού παιδιού, 6 – 7 ετών, αν και ήταν κοντά στα 40. Όταν με ρώτησε “πού είναι ο Μάρκος;”, πρόχειρα πολύ πρόχειρα της είπα ότι ήταν στην Αμερική», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομπή «I Love Σου Κου» που παρουσίαζε η Μπέττυ Μαγγίρα στον ΑΝΤ1.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την αδερφή μου, αντιθέτως έχω παίξει ξύλο. Όταν πια άρχισα να μεγαλώνω, εκεί στα 13, 14, 15 μου, με την αδερφή μου είχαμε 11,12 χρόνια διαφορά, άρχισα να την παίρνω και να βγαίνουμε έξω. Μου την έδινε που κοιτούσαν περίεργα, όπως και το “χαζό κοριτσάκι” που είπε κάποια στιγμή ένας μέσα στο λεωφορείο και τον έδειρα. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου πήγαινα έκτη δημοτικού, το έκρυβα δύο χρόνια ότι η αδερφή μου έχει σύνδρομο Down.

Δούλευα και από τα λεφτά που έπαιρνα, το 90% πήγαινε στο σπίτι και τα υπόλοιπα, το 10% τα κρατούσα εγώ. Τα μάζεψα, τα μάζεψα, τα μάζεψα και είπα στον πατέρα μου και στη μάνα μου ότι θέλω να κάνω ένα πάρτι. Και έκανα πάρτι για να παρουσιάσω την αδερφή μου στους συμμαθητές μου και στους φίλους μου. Και πήγαινα Τρίτη γυμνασίου όταν οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου είδαν το Μαράκι. Θα πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμαθητών μου είχε μια εκπληκτική συμπεριφορά και αυτό είναι ένα θέμα που μου έχει μείνει στο μυαλό μου, το πόσο την αγκάλιασαν, το πόσο όμορφα της φέρθηκαν», είχε δηλώσει σε μία συνέντευξη που είχε δώσει στο παρελθόν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η σκληρή ζωή στη βιοπάλη

Ο Γιώργος Παπαδάκης καταγόταν από μία φτωχή οικογένεια και ενώ ήταν ακόμα παιδί χρειάστηκε να κάνει πολλές και διάφορες δουλειές προκειμένου να βιοποριστεί.

Στις 8 Ιουνίου 2020 είχε βρεθεί στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου και είχε μιλήσει για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία αλλά και τα διάφορα επαγγέλματα που αναγκάστηκε να κάνει σε νεαρή ηλικία.

«Δουλεύω από 12 ετών, δε θέλω να το κάνω μελό… Ήταν πολύ φτωχή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς. Είχε πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και η αδελφή μου. Έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορείς να φανταστείς. Μέχρι που έχω σηκώσει και στεφάνια σε νεκροταφείο. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, σε εργοστάσιο, σε περίπτερο. Ήθελα να σπουδάσω κοινωνιολογία στο Παρίσι και μια οικογένεια ήθελε να με στείλει, αλλά δεν μπόρεσα να πάω, έπρεπε να μείνω για να συντηρήσω το σπίτι, εγώ και ο αδελφός μου ουσιαστικά», είχε εξομολογηθεί ο παρουσιαστής.

«Ο αδελφός μου, 5 χρόνια μεγαλύτερος, είχε έναν φίλο στη δημοσιογραφία. Από όλους τους φίλους του, εγώ εκείνον θαύμαζα. Δεν πίστευα ότι θα μπω στον χώρο της δημοσιογραφίας. Άλλωστε δεν είχα δυνατότητα για σπουδές. Σιγά σιγά, όταν μεγάλωσα, με πήρε κοντά του αυτός. Χτύπησα πόρτες και άνοιξαν. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και σε ραδιόφωνο και σε εφημερίδες και στην τηλεόραση. Η πρώτη μου δουλειά στη δημοσιογραφία ήταν στο κρατικό ραδιόφωνο, έκανα και αποστολές και ρεπορτάζ, όλα τα έχω κάνει», είχε αναφέρει ακόμα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Η γυναίκα που λάτρεψε και η ευτυχισμένη οικογένεια

Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει παντρευτεί δύο φορές. Η δεύτερη σύζυγός του, η Τίνα Παπαδέλη, είναι επίσης δημοσιογράφος και γνωρίστηκαν στον ΑΝΤ1. Οι δυο τους είχαν διαφορά ηλικίας 14 χρόνια και έζησαν μαζί και ευτυχισμένα εδώ και δεκαετίες, μαζί με τους δύο γιους που έχουν αποκτήσει, τον Φοίβο και τον Ιάσονα. Παράλληλα, ο γνωστός δημοσιογράφος από τον πρώτο του γάμο είχε ακόμη έναν γιο, τον Κωνσταντή καθώς και δύο εγγόνια, τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιώργο Λιάγκα, πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μιλήσει με λόγια αγάπης για τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη.

«Νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι συνεργάτες μου, όσοι έχουν περάσει από αυτήν την εκπομπή, τα παιδιά πίσω από τις κάμερες αλλά και την ηρωίδα τη γυναίκα μου που ανέχτηκε τις τρέλες μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλά στα μυαλά μου. Κοιμόμουν με ανοιχτό το τηλέφωνο, το οποίο χτυπούσε πολλές φορές.

Της είχα "απαγορεύσει" να ξυπνήσει το πρωί αλλά εκείνη ξυπνούσε. Ζούσε τους ρυθμούς μου, τις εντάσεις μου γιατί δεν είμαι και κανένας εύκολος άνθρωπος, ένα νευρόσπαστο είμαι που φωνάζω, χτυπιέμαι και σε τρία λεπτά το έχω ξεχάσει», είχε εξομολογηθεί όταν βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» την Τρίτη (29.04.2025).

