Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Η σύζυγος, τα τρία παιδιά από τους δύο γάμους του, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, πήγαν το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το «τελευταίο αντίο» στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος παρακάλεσε όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
«Ήταν φίλος μου. Όταν με έναν άνθρωπο κάνεις μια εκπομπή καθημερινά, δεν συνεργάζεσαι απλά», δήλωσε συγκινημένος για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη ο Γιάννης Δημαράς, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.
Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γιακουμής και ο δήμαρχος του Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του.
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Ο Γιώργος Καραμέρος μίλησε για την απώλεια του εμβληματικού δημοσιογράφου και παρουσιαστή
Ο Γιάννης Λάτσιος με την Ελένη Μενεγάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Κρατώντας ένα άσπρο λουλούδι έφτασε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη.
Βρέθηκαν «απέναντι» για χρόνια στην πρωινή ζώνη, με τον σεβασμό να είναι αμοιβαίος.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ένας από τους πρώτους πολιτικούς που έφτασαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
«Δύσκολη μέρα σήμερα για τη δημοσιογραφία και την οικογένεια του ANT1», είπε ο Χρήστος Κούτρας για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αγκαλιάζεται με τον ανιψιό του Γιώργου Παπαδάκη, Αντώνη.
Η Λόλα Νταϊφά έζησε και συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Οι δυο τους «έχτισαν» την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είδαν τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται.
«O Γιώργος δεν ήταν απλά ένας φίλος για εμένα, δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης, είχα συνδεθεί 35 χρόνια. Μας συνέδεαν πάρα πολλά. Εκτός από τη δουλειά μας συνέδεε και μια προσωπική σχέση. Είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης μαζί του. Περάσαμε από όλα τα επίπεδα» είχε πει παλαιότερα ο εντεταλμένος σύμβουλος του Αντέννα Group.
Η Άννυ Ζιώγα, αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. «Μακάρι να βλέπει από ψηλά πόση αγάπη παίρνει από τον κόσμο» είπε μεταξύ άλλων, η στενή συνεργάτιδα του παρουσιαστή.
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.
Συντετριμμένος από την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη και ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης.
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.
Διάχυτη η συγκίνηση στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Όλοι όσοι έζησαν τον Γιώργο Παπαδάκη προσπαθούν να συμβιβαστούν με το τραγικό χτύπημα της μοίρας.
Επιθυμία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν να αποτεφρωθεί η σορός του, μετά τον θάνατό του. Οι στενοί συγγενείς του δημοσιογράφου, σεβάστηκαν την επιθυμία του.
Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ είναι βαρύ με όλους τους εργαζόμενους, να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον αναπάντεχο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.
Στεφάνια στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έχουν στείλει αρχηγοί κομμάτων, αλλά και συνεργάτες του παρουσιαστή από τα στούντιο που εργαζόταν για δεκαετίες.
Στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Καλημέρα σας, το newsit.gr βρίσκεται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό παρουσιαστή. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί στενοί συγγενείς και φίλοι του.
