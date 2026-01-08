Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Γιώργος Καραμέρος: Σήμερα είμαστε όλοι καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Καραμέρος μίλησε για την απώλεια του εμβληματικού δημοσιογράφου και παρουσιαστή