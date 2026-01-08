Συμβαίνει τώρα:
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Στενοί συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή που «σφράγισε» μια ολόκληρη εποχή με την εμβληματική παρουσία του
Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος
Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος / NDP PHOTO
Βασίλης Σακουλέβας

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Η σύζυγος, τα τρία παιδιά από τους δύο γάμους του, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, πήγαν το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το «τελευταίο αντίο» στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος παρακάλεσε όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

10:55 | 08.01.2026
Συγκλονισμένος ο Γιάννης Δημαράς

«Ήταν φίλος μου. Όταν με έναν άνθρωπο κάνεις μια εκπομπή καθημερινά, δεν συνεργάζεσαι απλά», δήλωσε συγκινημένος για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη ο Γιάννης Δημαράς, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

10:48 | 08.01.2026
Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Με συγκίνηση και βαριά καρδιά τον αποχαιρετώ
10:43 | 08.01.2026
Βαγγέλης Γιακουμής και Ανδρέας Παχατουρίδης

Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γιακουμής και ο δήμαρχος του Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

10:40 | 08.01.2026
Ο Θοδωρής Κυριακού

Ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του.

10:38 | 08.01.2026
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

10:36 | 08.01.2026
10:32 | 08.01.2026
Γιώργος Καραμέρος: Σήμερα είμαστε όλοι καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Καραμέρος μίλησε για την απώλεια του εμβληματικού δημοσιογράφου και παρουσιαστή

10:30 | 08.01.2026
Ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη

Ο Γιάννης Λάτσιος με την Ελένη Μενεγάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

10:28 | 08.01.2026
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κοντά στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
10:27 | 08.01.2026
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Κρατώντας ένα άσπρο λουλούδι έφτασε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη.

10:27 | 08.01.2026
10:26 | 08.01.2026
Ο Δημήτρης Οικονόμου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Βρέθηκαν «απέναντι» για χρόνια στην πρωινή ζώνη, με τον σεβασμό να είναι αμοιβαίος. 

10:25 | 08.01.2026
H θλίψη αποτυπωμένη στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ένας από τους πρώτους πολιτικούς που έφτασαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από έμφραγμα, το απόγευμα της Κυριακής 4/1. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
10:25 | 08.01.2026
Χρήστος Κούτρας για Γιώργο Παπαδάκη: Δύσκολη μέρα για τη δημοσιογραφία»

«Δύσκολη μέρα σήμερα για τη δημοσιογραφία και την οικογένεια του ANT1», είπε ο Χρήστος Κούτρας για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.

10:22 | 08.01.2026
Ο Αντώνης Παπαδάκης αγκαλιάζει τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αγκαλιάζεται με τον ανιψιό του Γιώργου Παπαδάκη, Αντώνη.

10:16 | 08.01.2026
O Αλέξης Μητρόπουλος στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
2336137
10:12 | 08.01.2026
Η Λόλα Νταϊφά στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Η Λόλα Νταϊφά έζησε και συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Οι δυο τους «έχτισαν» την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είδαν τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται. 

10:09 | 08.01.2026
Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Στρατής Λιαρέλλης

«O Γιώργος δεν ήταν απλά ένας φίλος για εμένα, δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης, είχα συνδεθεί 35 χρόνια. Μας συνέδεαν πάρα πολλά. Εκτός από τη δουλειά μας συνέδεε και μια προσωπική σχέση. Είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης μαζί του. Περάσαμε από όλα τα επίπεδα» είχε πει παλαιότερα ο εντεταλμένος σύμβουλος του Αντέννα Group.

 

10:06 | 08.01.2026
Άννυ Ζιώγα: Μακάρι ο Γιώργος να βλέπει από ψηλά πόση αγάπη παίρνει από τον κόσμο»

Η Άννυ Ζιώγα, αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. «Μακάρι να βλέπει από ψηλά πόση αγάπη παίρνει από τον κόσμο» είπε μεταξύ άλλων, η στενή συνεργάτιδα του παρουσιαστή.

10:03 | 08.01.2026

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η Νίκη Κεραμέως στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
10:00 | 08.01.2026

Συντετριμμένος από την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη και ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης.

09:58 | 08.01.2026

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
09:54 | 08.01.2026

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

 

09:52 | 08.01.2026

Διάχυτη η συγκίνηση στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Όλοι όσοι έζησαν τον Γιώργο Παπαδάκη προσπαθούν να συμβιβαστούν με το τραγικό χτύπημα της μοίρας.

09:50 | 08.01.2026

Επιθυμία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν να αποτεφρωθεί η σορός του, μετά τον θάνατό του. Οι στενοί συγγενείς του δημοσιογράφου, σεβάστηκαν την επιθυμία του.

09:46 | 08.01.2026

Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ είναι βαρύ με όλους τους εργαζόμενους, να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον αναπάντεχο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

09:45 | 08.01.2026

Στεφάνια στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έχουν στείλει αρχηγοί κομμάτων, αλλά και συνεργάτες του παρουσιαστή από τα στούντιο που εργαζόταν για δεκαετίες.

2743886
09:43 | 08.01.2026

Στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

3154892
09:39 | 08.01.2026

Καλημέρα σας, το newsit.gr βρίσκεται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό παρουσιαστή. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί στενοί συγγενείς και φίλοι του.

