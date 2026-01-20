Γιώργος Τράγκας: «Μπλόκο» στις εφέσεις για την κληρονομία του – Παύθηκε ο συνεκτελεστής της διαθήκης

Μια νέα σημαντική εξέλιξη στη διαμάχη των κληρονόμων του Γιώργου Τράγκα σημειώθηκε με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς απορρίφθηκαν πλήρως και ομόφωνα οι εφέσεις που είχαν ασκηθεί από τον πρώην συνεκτελεστή της διαθήκης Ivo Ottavio Francencon και τη Μαρία Καρρά – χήρα του Γιώργου Τράγκα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δικηγόρου του γιου του Γιώργου Τράγκα, Γιάννη, Νίκου Αγαπηνού, «με την απόφαση αυτή κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Γεώργιος Τράγκας υπήρξε εν ζωή κάτοικος Ελλάδας», βάζοντας τέλος σε ένα από τα βασικά νομικά ζητήματα που είχαν ανακύψει γύρω από την υπόθεση.

Παράλληλα, το δικαστήριο προχώρησε στην παύση του πρώην συνεκτελεστή της διαθήκης, του Ελβετού δικηγόρου Ivo Ottavio Francencon, «στοιχειοθετώντας σε βάρος του το κακούργημα της απιστίας», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου.

Όπως αναφέρεται αυτολεξεί στην ανακοίνωση: «Του καταλογίστηκαν άπιστες πληρωμές, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την κληρονομία και οι οποίες υπερέβαιναν το ποσό των 307.000 ευρώ και οι οποίες προσπόρισαν παράνομο όφελος στη Μαρία Καρρά».

Οι διαπιστώσεις αυτές αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι υπήρξε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων του πρώην συνεκτελεστή έναντι της κληρονομίας.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, μοναδικός εκτελεστής της διαθήκης ορίζεται πλέον ο Έλληνας συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «αποκλειστική του μέριμνα αποτελεί η διαφύλαξη των συμφερόντων της κληρονομίας και των κληρονόμων, καθώς και η κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου», προκειμένου να σταματήσει η επιβάρυνση της κληρονομίας με προσαυξήσεις και να αρθεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς, όπως σημειώνεται, «βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς παρουσιάζει, εκτός των άλλων, ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον», τόσο ως προς την αιτιολογία της όσο και ως προς τις παραδοχές της.