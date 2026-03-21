Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη για βαριά κακουργήματα στον γνωστό γκαλερίστα – Αρνείται τις κατηγορίες

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (24.03.2026) έλαβε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος γκαλερίστας οδηγήθηκε σήμερα Σάββατο σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Για βαριά κακουργήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης του απήγγειλε κατηγορίες για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση,

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης σε βάρος της υπαλλήλου του και συγκεκριμένα για:

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων του

Οι δικηγόροι του Γιώργου Τσαγκαράκη, Ευάγγελος Γκιουγκης και Κωνσταντίνος Γώγος σε δηλώσεις τους, ανέφεραν ότι ο γνωστός γκαλερίστας κατηγορείται άδικα για σειρά αδικημάτων που δεν διέπραξε. Παράλληλα τονίζουν ότι το ίδιο ισχύουν και για την κατηγορούμενη υπάλληλο η οποία βρέθηκε τυχαία να έχει στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο.

«Συνεργάζομαι προσωπικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ και δεκαεπτά συνεχόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει καμία καταδίκη ούτε έχει δεχτεί κάποια μήνυση που να σχετίζεται με τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται τώρα.

Πιστεύουμε ότι, την Τρίτη, όταν θα απολογηθούμε και αφού λάβουμε πλήρη γνώση της δικογραφίας, θα αποδειχθεί η αλήθεια. Θεωρούμε ότι κατηγορείται άδικα για μια σειρά αδικημάτων, τα οποία δεν έχει διαπράξει.

Ο ίδιος, ως επιχειρηματίας, δεν έχει καμία εμπλοκή σε τέτοιου είδους πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για μία υπάλληλό του, η οποία βρέθηκε, κατά κάποιο τρόπο, τυχαία να έχει στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο», αναφέρει ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Ευάγγελος Γκιουγκης.

«Οι κατηγορούμενες εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα, ο οποίος, μετά από αρκετές ώρες διαδικασίας, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκεκριμένα αδικήματα. Τα αδικήματα αυτά σχετίζονται με αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια περάσαμε ενώπιον της 23ης Ανακρίτριας, από την οποία λάβαμε προθεσμία, προκειμένου οι εντολείς μου να απολογηθούν την Τρίτη στις 11:00 το πρωί, αφού πρώτα λάβουμε και μελετήσουμε τη δικογραφία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε πλήρως για όλα τα ζητήματα της υπόθεσης. Οι κατηγορούμενες από την πρώτη στιγμή αρνούνται τις κατηγορίες και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί πως δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα. Σας ευχαριστώ πολύ», τονίζει επίσης ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος.