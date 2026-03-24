Ελλάδα

Γιώργος Τσαγκαράκης: Η πρώτη μήνυση κατά του γκαλερίστα από πελάτη που αγόρασε πλαστό πίνακα του Δημήτρη Μυταρά

Μέχρι στιγμής, έχουν αποσταλεί και πέντε επωνυμα email στα οποια αναφέρουν οι πελάτες οτι εχουν υπόνοιες για την αυθεντικότητα των έργων τέχνης που προμηθεύτηκαν από τον γκαλερίστα
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Φουντώνουν οι καταγγελίες για τη δράση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη μετά την έφοδο του ελληνικού FBI και τη σύλληψη της τηλεπερσόνας του Cash or Trash την περασμένη Παρασκευή (20.3.26).

Τα τηλεφωνα της Ασφάλειας, έχουν κυριολεκτικά «σπάσει» από πελάτες που αγόρασαν έργα τέχνης και κοσμήματα από τον Γιώργο Τσαγκαράκη και ζητούν να μάθουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να διαπιστώσουν τη γνησιότητα τους. Ο 63χρονος γκαλερίστας θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις.

Χθές, συμφωνα με απολυτα εγκυρες πληροφορίες του newsit.gr, υπεβλήθη και η πρώτη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, από έναν πελάτη ο οποίος πέρασε το κατώφλι του μεγάρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και κινήθηκε νομικά σε βάρος του 63χρονου καθώς οπως είπε αγόρασε έναν πίνακα του εικαστικού Δημήτρη Μυταρά, ο οποίος εξετάστηκε από πραγματογνώμονα και διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστός!

Μέχρι στιγμής, έχουν αποσταλεί, σύμφωνα με «πηγές» από την Ασφάλεια και πέντε επώνυμα email στα οποια αναφέρουν οι πελάτες οτι εχουν υπόνοιες για την αυθεντικότητα των έργων τέχνης που προμηθεύτηκαν από τον γκαλερίστα, ενώ και ένα ακόμη άτομο ανέφερε στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ πως αγόρασε κοσμήματα, τα οποία όμως δεν έλαβε ποτέ.

Με τα δεδομένα αυτά, όπως λένε αστυνομικοί, ανοίγει η βεντάλια των ερευνών καθώς όπως επισημαίνουν η ιστορία αυτή με κεντρικό πρόσωπο τον 63χρονο τηλε-γκαλερίστα έχει μεγάλο βάθος και οι… εκπλήξεις θα διαδέχονται η μια την άλλη. 

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
95
85
83
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος
Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα
Από το 2024 είχαν γίνει καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη - «Δεν γνωρίζω καν τον κύριο» λέει η χήρα του Δημήτρη Μυταρά
«Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια, είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται, πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα», είπε η χήρα του γνωστού καλλιτέχνη Δημήτρη Μυταρά
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Μαρία Γρατσία: «Φιάσκο η δίκη για τα Τέμπη, ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της δικαιοσύνης» – Αινιγματική για το κόμμα Καρυστιανού
«Μία μητέρα θανόντος είπε ότι δεν άντεχε να κάθεται δίπλα σε κατηγορούμενο, ενώ άλλος συγγενής θύματος τόνισε ότι βίωσε κρίση πανικού», επισήμανε
Μαρία Γρατσία
