Γιώργος Τσαγκαράκης: Μόνο 7 ήταν τα γνήσια έργα στη γκαλερί – Κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ, συνελήφθη υπάλληλός του

Η γυναίκα είναι αυτή που κρατούσε το Ευαγγέλιο του 1745 το όποιο της έδωσε ο ίδιος ο γκαλερίστας προκειμένου να το κρύψει όταν αντιλήφθηκε ότι η αστυνομία έχει αρχίσει να τον ψάχνει - Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Γιώργος Τσαγκαράκης
Έργα τέχνης και χρήματα που κατασχέσθηκαν στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την γκαλερί στο Κολωνάκι και τα πλαστά έργα τέχνης που φιλοξενούσε και πουλούσε ως γνήσια σε ανυποψίαστους πελάτες. Στον εισαγγελέα ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Μετά από έρευνα που έγινε στην γκαλερί στο Κολωνάκι βρέθηκαν μόνο επτά γνήσια έργα. Τα υπόλοιπα που εντοπίστηκαν, τα οποία υπολογίζονται πάνω από 300 είναι πλαστά με το ελληνικό FBI να συνεχίζει να ψάχνει την υπόθεση.

Μαζί με το γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη συνελήφθη και μια γυναίκα υπάλληλός του. Είναι αυτή που έκρυψε το ευαγγέλιο του 1745 και που ο ίδιος διαφήμιζε μέσα από την εκπομπή του. Της το έδωσε ο ίδιος προκειμένου να το κρύψει όταν αντιλήφθηκε ότι η αστυνομία έχει αρχίσει να τον ψάχνει. Στην  γκαλερί κατασχέθηκαν πέρα από τα πλαστά έργα τέχνης και 190.000 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν κάποια άτομα παρείχαν πληροφορίες στις Αρχές, έχοντας υποψίες ότι τα έργα που παρουσίαζε ο γκαλερίστας σε εκθέσεις και δημοπρασίες δεν ήταν γνήσια. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι πρόκειται πιθανότατα για απομιμήσεις και προχώρησαν σε ενημέρωση της ΔΑΟΕ. Η έρευνα πήρε καθοριστική τροπή ύστερα από την εμφάνιση ενός βίντεο, στο οποίο καταγραφόταν ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745 που είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Οι έρευνες του ελληνικού FBI, ξεκίνησαν πριν από περίπου δυο μήνες όταν έφθασαν οι πρώτες καταγγελίες στα γραφεία των αξιωματικών για τη διάθεση και γνησιότητα των πινάκων από τις γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη. 

Στην γκαλερί κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ
Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, αρκετοί ήταν αυτοί που επικοινώνησαν με την Ασφάλεια, ζητώντας λεπτομέρειες για τους πίνακες που οι ίδιοι αγόρασαν έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να δουν αν έχουν πέσει θύματα απάτης. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο, έχουν μπει και οι περίπου 190.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι του Σαββάτου ο Γιώργος Τσαγκαράκης που συνελήφθη για την πώληση των πλαστών έργων τέχνης. Ο γνωστός γκαλερίστας συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία και έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 7χρονος από τη Βέροια που δίνει μάχη για τη ζωή του - «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και έπεσε» λέει ο πατέρας του
Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο ΑΧΕΠΑ εξαιτίας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και στις 4 τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων
Το σημείο που βρέθηκε τραυματισμένος ο 7χρονος στη Βέροια
Το Gov.gr στη μάχη της απαγόρευσης πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους: Βήμα βήμα πώς θα γίνεται ο έλεγχος
Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εισαγωγή ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας: η ταυτοποίηση της ενηλικότητας θα γίνεται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet
Αλκοόλ 17
Η μπίζνα με τα πλαστά έργα τέχνης στο Κολωνάκι - Τι ερευνά το ελληνικό FBI για τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη
Οι έρευνες του ελληνικού FBI, ξεκίνησαν πριν από περίπου δυο μήνες όταν έφθασαν οι πρώτες καταγγελίες στα γραφεία των αξιωματικών για τη διάθεση και γνησιότητα των πινάκων
Γιώργος Τσαγκαράκης: Η μπίζνα με τα πλαστά έργα τέχνης στο Κολωνάκι – Τι ερευνά το ελληνικό FBI για τον γνωστό γκαλερίστα 22
