Γιώργος Τσαγκαράκης: Πλαστοί οι πίνακες του Γαΐτη και του Φασιανού που δημοπρατούσε – Νέες καταγγελίες σε βάρος του γκαλερίστα

Όλο και περισσότερα έργα τέχνης που είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης, αποδεικνύονται πλαστά, μετά τις καταγγελίες και την υπόθεση με το Ευαγγέλιο του 1745 για την οποία είχε συλληφθεί ο γνωστός γκαλερίστας.

Μετά την απλολογία του ενώπιων του ανακριτή την Τρίτη (24.03.2026), ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους του έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του. Οι αρχές, συνεχίζουν να ερευνούν τα έργα τέχνης που βρέθηκαν στην κατοχή του 63χρονο γκαλερίστα, ο οποίος σε εκπομπή του πωλούσε πίνακες ισχυριζόμενος ότι είναι αυθεντικοί, πράγμα που φέρεται να μην ισχύει τελικά.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Live News, πίνακες των γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, Αλέκου Φασιανού και του Γιάννη Γαΐτη, που δημοπρατούνταν ως γνήσιοι, είναι εν τέλει πλαστοί.

«Σήμερα δήλωσα παράταση για την υποστήριξη κατηγορίας στην 23η Ανακριτήρια Αθηνών με τον δικηγόρο μου Στέλιο Γκαρίπη. Με λύπη μου διαπίστωσα πως κατασχέθηκαν πέντε πλαστοί πίνακες από το σπίτι του κυρίου Τσαγγαράκη και τουλάχιστον τρεις πλαστοί πίνακες παρουσιάστηκαν στις εκπομπές του. Είμαι στη διάθεση της ανακρίτριας για ότι χρειαστεί όσον αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων του πατέρα μου», ανέφερε η κόρη του σπουδαίου ζωγράφου, Λορέττα Γαΐτη.

Παράλληλα, το μουσείο «Αλέκος Φασιανός», αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το Μουσείο “Αλέκος Φασιανός”, σε συνέχεια πρόσφατων περιστατικών που αφορούν στη διακίνηση πλαστών έργων Ελλήνων ζωγράφων και ειδικότερα έργων που αποδίδονται στον Αλέκο Φασιανό, γνωστοποιεί τα ακόλουθα. Έχει περιέλθει σε γνώση του μουσείου η ύπαρξη τουλάχιστον δύο έργων, τα οποία, βάSει του ελέγχου της δέουσας επιμέλειας δεν αναγνωρίζονται ως γνήσια έργα του καλλιτέχνη. Περαιτέρω, εντός του έτους 2026, το μουσείο προέβη σε έγγραφη ενημέρωση προς ιδιοκτήτη χώρου τέχνης αναφορικά με έργο αποδιδόμενο στον Αλέκο Φασιανό, το οποίο εκτίθετο σε βιτρίνα στο Κολωνάκι. Το μουσείο επισημαίνει ότι η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προστασίας του έργου και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Αλέκου Φασιανού, ενώ για το ζήτημα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες Αρχές».

«Δεν εξαπάτησα κανέναν και στη δικογραφία δεν βλέπω κάποια επίσημη καταγγελία πελάτη μου, που να υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε. Τα έργα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία μου δεν ήταν προς πώληση. Ήταν παρατημένα, σκονισμένα και εγκαταλελειμμένα στην αποθήκη από την εποχή που ζούσαν οι γονείς μου», είχε δηλώσει κατά την απολογία του ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται και νέες καταγγελίες σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα. Πρόσωπα που αγόρασαν πανάκριβους πίνακες ως γνήσιους από τον Γιώργο Τσαγκαράκη, αναρωτιούνται εάν έχουν πέσει θύματα απάτης.

«Κάποια στιγμή μου λένε είναι παρακρατημένα τα πράγματα από πελάτες και όταν θα τους πληρώσουν, θα μου στείλουν στον λογαριασμό το ποσό. Περάσαν από το ’23, 3 χρόνια και η αιτιολογία πάντα ήταν ‘ε δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, περίμενε και περίμενε’. Όταν του είπα ‘δώστε τα μου πίσω’, λέει ‘όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα’», είπε καταγγέλλουσα.

Παρόμοια η καταγγελία και μίας άλλης γυναίκας που υποστηρίζει πως πήρε ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με όσα κοσμήματα έδωσε: «Το πήρε με 1.000 ευρώ, ‘μαύρα’ έτσι; Δεν μου έδωσε τίποτα. Από τα 3.500 χιλιάδες, μου έδωσε 1.000 ευρώ. Χωρίς να μου δώσει απόδειξη, χωρίς τίποτα. ‘Μαύρα’. Δεν έχει ενσυναίσθηση καμία. Είναι ένας ψυχρός άνθρωπος, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις».

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επιμένει ότι πρόκειται για «πόλεμο» λάσπης, με στόχο να πληγεί η δημόσια εικόνα του.