Γιώργος Τσαγκαράκης: Στον ανακριτή ο γκαλερίστας για τα 314 πλαστά έργα τέχνης – Το κακούργημα για το οποίο κατηγορείται

Ο γκαλερίστας κατηγορείται για το κακούργημα της υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα, της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και άλλα αδικήματα
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Στον ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24.3.26) ο γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κατηγορείται ότι από τα 321 έργα, που είχε στην κατοχή του, μόνο τα επτά ήταν γνήσια.

Για το Ευαγγέλιο, για το οποίο έγινε και η αστυνομική έρευνα σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο συνήγορος του γκαλερίστα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζει ότι το απέκτησε νόμιμα

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», δηλώνει χαρακτηριστικά. 

Το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της υπεξαίρεσης αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, της διακεκριμένης περίπτωσης κατασκευής – έκθεσης διακίνησης – διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση, της απάτης με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

