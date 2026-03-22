Γιώργος Τσαγκαράκης: Το email που σήμανε συναγερμό στις αρχές – Τι σκοπεύει να υποστηρίξει ο γκαλερίστας για το Ευαγγέλιο

Η τηλεπώληση του Γιώργου Τσαγκαράκη με το επίμαχο Ευαγγέλιο στα χέρια, φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή για μια υπόθεση, που θα απασχολήσει για καιρό ακόμα τις αρχές αλλά και τη δημοσιότητα.

Με τον ίδιο τον γκαλερίστα να επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες για την πολύκροτη υπόθεση, ο ένας μετά τον άλλον πελάτες του, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία, ακόμα και με τηλεοπτικά κανάλια, στην προσπάθειά τους να εξακριβώσουν αν τα έργα που αγόρασαν από την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη είναι πλαστά.

Το βράδυ της Κυριακής (22/3/26) του Mega δημοσιοποίησε το email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα για τον γκαλερίστα του Κολωνακίου.

«Σε δημοπρασία στις 24/02/26 ο εκπρόσωπος της γκαλερί Τ., που έχει έδρα στη Γλυφάδα Αττικής, παρουσίασε προς δημοπράτηση ζωγραφικά έργα των ζωγράφων Φασιανού, Μυταρά, Τσαρούχη, Χατζή και Κοσμαδόπουλου. Τα έργα αυτά παρατήρησα ότι ήταν καταφανώς πλαστά. Με πλαστογραφημένες τις υπογραφές των ζωγράφων τους οποίους μιμούνται. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες» ανέφερε το email.

Πριν προλάβουν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI να ολοκληρώσουν την έρευνα, έλαβαν πληροφορίες στις 19 Μαρτίου ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης έβγαλε σε δημοπρασία Ευαγγέλιο του 1745. Η καταγγελία αυτή έγινε από Κύπριο Βυζαντινολόγο κι ήταν η αφορμή για την έφοδο των Αρχών στις γκαλερί του.

«Ό,τι έχει βρεθεί, έχει βρεθεί αποκλειστικά σε αποθήκες, οι οποίες ήταν μέσα στη σκόνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν εντελώς αχρησιμοποίητα και ποτέ δεν ήταν δόκιμα για να καταναλωθούν», είπε ο δικηγόρος του.

«Τα έργα του ήταν εξόφθαλμα πλαστά»

Το προσδοκώμενο κέρδος του γκαλερίστα από τις 13 μονάχα εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών, φτάνει τις 400.000 ευρώ.

Τα 320 έργα που κατάσχεσε το ελληνικό FBI από τις τρεις γκαλερί δόθηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη για πραγματογνωμοσύνη.

«Πληροφορήθηκα ότι και τα 320 έργα ήταν πλαστά. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν κι άλλα επτά έργα για τα οποία διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα. Η ανίχνευση του έργου τέχνης από τον ιστορικό της τέχνης είναι εύκολη, δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Ενδεχομένως να υπάρξουν δυσκολίες σε πολύ προσεγμένα και πολύ καλά αντίγραφα όχι όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση διότι τα έργα αυτά που βρέθηκαν στην συλλογή και στην κατοχή του συγκεκριμένου εμπόρου είναι εξόφθαλμα πλαστά», είπε ο Γιώργος Οικονόμου, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος Εθνικής Πινακοθήκης.

Έργα του Φασιανού, του Τσαρούχη, του Μυταρά, του Χατζή, του Σταθόπουλου, ακόμη και του Θεόφιλου, που έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, εκθέτονταν από τον συγκεκριμένο γκαλερίστα.

Τι θα υποστηρίξει

Τόσο ο γνωστός γκαλερίστας όσο και η συνεργάτιδά του, που είχε αναλάβει να κρύψει το Ευαγγέλιο, θα απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη (24/3/26).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο γκαλερίστας αναμένεται να υποστηρίξει πως το Ευαγγέλιο ήρθε στα χέρια του την Τετάρτη (18/3/26) το πρωί από έναν ιδιώτη στο εξωτερικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να προσκομίσει και το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κάνει με αυτόν τον ιδιώτη. Τις πληροφορίες που ανέφερε ο Γιώργος Τσαγκαράκης κατά την τηλεπώληση του Ευαγγελίου, φαίνεται πως του τις είχε μεταφέρει ο ιδιώτης που του το πούλησε.

Την ίδια ώρα, οι αρχές προτίθενται να ζητήσουν την αρωγή και της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να διαπιστώσουν πώς βρέθηκε αυτό το κειμήλιο στα χέρια του γκαλερίστα. Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξει και νέα έρευνα, η οποία θα αφορά τα κοσμήματα που πουλούσε ο γνωστός γκαλερίστας μέσα από τις εκπομπές του.