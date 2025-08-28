Ελλάδα

Γιορτή του Αγίου Φανουρίου: Αμέτρητες φανουρόπιτες «πλημμύρισαν» τις εκκλησίες – Βίντεο από το πλήθος των πιστών

Οι πιστοί δεν είχαν καν χώρο να σταθούν στις εκκλησίες αφού την θέση τους την είχε πάρει μια...φανουρόπιτα
φανουροπιτα
Εκκλησία στο Κίλκις / Φωτό από βίντεο TikTok

Σε όποια εκκλησία και να πήγαινε κάποιος χθες, Τετάρτη (27/8/2025) ή ακόμα και την Τρίτη (26/8/2025), έβλεπε τις δεκάδες φανουρόπιτες που είχαν φέρει οι πιστοί για να τις διαβάσει ο ιερέας, συνεχίζοντας να τηρούν το έθιμο και να φτιάχνουν αυτή τη διάσημη πίτα, για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου που τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.

Εκείνη η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Φανούριο και οι φανουρόπιτες είναι το παραδοσιακό νηστίσιμο κέικ που πολλοί πιστοί φτιάνουν με 7 ή 9 υλικά προς τιμήν του. Βίντεο αποκαλύπτουν πως πάρα πολλοί πιστοί εξακολουθούν να τιμάνε τον Άγιο Φανούριο με αυτόν τον τρόπο την συγκεκριμένη μέρα.

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, οι πιστοί φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν, έπειτα τις μοιράζουν στη γειτονιά, ζητώντας από τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι χάθηκε. Έτσι ακριβώς έγινε και φέτος και οι φανουρόπιτες κατέκλεισαν όλες τις εκκλησίες της χώρας.

Απο τα social media εικόνες από όλη την Ελλάδα και τις φανουρόπιτες «ταξιδεύουν» ευκολότερα. Βίντεο στο TikTok δείχνουν εκκλησίες να «πνίγονται» στις φανουρόπιτες.

@dimitra.svoura

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Simos Malgaris

@dimitra.svoura

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Simos Malgaris

Ένα βίντεο από το Κιλκίς έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα social media, με το προαύλιο του Ναού να είναι γεμάτο φανουρόπιτες.

