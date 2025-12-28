Γκύζη: Το δράμα πίσω από την τραγωδία – Το σημείωμα και το τραγικό φινάλε με τη βουτιά θανάτου

Ο 74χρονος φαίνεται πως είχε σχεδιάσει καλά, τον επίλογο που θα έβαζε στην δύσκολη καθημερινότητα που ζούσε τα τελευταία χρόνια με την άρρωστη σύζυγό του, στην περιοχή του Γκύζη. Κάποιοι είπαν πως ήταν κατάκοιτη, κάποιοι μιλούν για άνοια. Όλοι λένε πάντως, πως ήταν μόνο εκείνος που την φρόντιζε και δεν άντεχε άλλο…

«Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση» έγραψε στο σημείωμα που άφησε πίσω του, μαζί με οδηγίες για τον γιο του, για το πού έχει κρύψει κάποια χρήματά του. Στη συνέχεια άρχισε να γράφει τον επίλογο της οικογενειακής τραγωδίας, στο υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτα μαχαίρωσε την γυναίκα του στο λαιμό και όταν αντίκρισε την εικόνα με την 67χρονη σε λίμνη αίματος, ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου και έκανε βουτιά θανάτου. Εκείνη τελικά επέζησε, εκείνος όχι…

Άμεσα έφτασε στο σημείο Αστυνομία και ασθενοφόρο, που μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γείτονες του ζευγαριού είπαν πως είχε προηγηθεί άγριος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. Ήταν ένας από τους πολλούς που είχαν το τελευταίο διάστημα ωστόσο δεν είχαν κληθεί ποτέ οι Αρχές.

Συγγενής του αυτόχειρα, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ήταν κουραστική» η κατάσταση, με το πρόβλημα υγείας της γυναίκας.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής(28/12/25) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού του ηλικιωμένου, ο οποίος κατέληξε στην οροφή διπλανού κτίσματος και ξεψύχησε.

Η κατάσταση της 67χρονης έχει σταθεροποιηθεί στο νοσοκομείο όπου θα παραμείνει για κάποια 24ωρα για νοσηλεία.