Γλυφάδα: Καταγγελία γονιών για σχολείο «υπό διάλυση» – Παραμένει κλειστό αν και τελείωσε η κατάληψη

Οι γονείς καταγγέλλουν πως η διευθύντρια του σχολείου παραμένει εξαφανισμένη και έτσι τα μαθήματα συνεχίζουν να γίνονται μέσω Webex
Σοβαρή καταγγελία από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου ΕΠΑΛ Γλυφάδας. Οι μαθητές πριν από λίγες ημέρες είχαν προχωρήσει σε κατάληψη. Αν και αυτή τελείωσε, τα μαθήματα συνεχίζουν να γίνονται μέσω Webex καθώς, όπως ισχυρίζονται, η διευθύντρια παραμένει εξαφανισμένη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι γονείς, αν και οι μαθητές σταμάτησαν την κατάληψη και δεν υπήρχε κανένας να εμποδίζει τη λειτουργεία του, η διευθύντρια δεν έχει εμφανιστεί ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να ξεκινήσουν τα μαθήματα διά ζώσης.

«Οι γονείς προσπαθούν να ανοίξουν το σχολείο, αλλά δεν υπάρχει κανείς αρμόδιος», λένε μέλη του Συλλόγου.

Οι γονείς αναφέρουν πως το σχολείο είναι «υπό διάλυση» αποδίδοντας την κατάσταση στη διοίκηση. Αναφέρουν πως έχουν επικοινωνήσει αρκετές φορές με τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχει γίνει και ΕΔΕ για ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση. Η κατάσταση ωστόσο παραμένει ίδια.

«Πόσο ακόμη πρέπει να περιμένουμε για να δοθεί λύση; Πρέπει πρώτα να διαλυθεί το σχολείο και να χαθεί η σχολική χρονιά;» αναρωτιούνται οι γονείς.

