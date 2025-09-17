Γλυφάδα: «Με νάρκωσε και με έκλεψε» λέει ο 42χρονος για την οικιακή βοηθό – «Δεν έχω καμία σχέση» απαντά η ίδια

«Μου έριξε ναρκωτική ουσία στο κρασί και εξαφανίστηκε», λέει στο newsit.gr ο 42χρονος από τη Γλυφάδα, που κατήγγειλε ότι μια 50χρονη οικιακή βοηθός τον υπνώτισε και του απέσπασε χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, προτού εξαφανιστεί.

Μια άκρως περίεργη υπόθεση έχουν κληθεί τις τελευταίες ώρες να εξιχνιάσουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από όσα ισχυρίζεται ότι διαδραματίστηκαν στο διαμέρισμά του στη Γλυφάδα ο άνδρας, ο οποίος μέσω συγκεκριμένης ομάδας στο Facebook αναζήτησε οικιακή βοηθό.

Το περιστατικό, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 42χρονου, διαδραματίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε συνομιλήσει αρκετές φορές με την 50χρονη προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού. Έτσι, μετέβη σε κοντινό σταθμό του τραμ στη Γλυφάδα και την παρέλαβε γύρω στις 7 το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου, ώστε να την οδηγήσει στο σπίτι του για να κάνει τις δουλειές.

«Είχα βάλει μια αγγελία στο Facebook ζητώντας μια κυρία να μου καθαρίσει το σπίτι. Είχαν δηλώσει ενδιαφέρον επτά κυρίες και εγώ διάλεξα εκείνη για να έρθει. Αφού τελικά μιλήσαμε μέσω Facebook, κανονίσαμε και ήρθε. Τις πρώτες 2-3 ώρες καθάριζε το σπίτι και μετά εγώ μαγείρευα, ήμουν πιο χαλαρός γιατί έβλεπα και μπάσκετ και είχα βάλει να πιω ένα ποτήρι κρασί.

Αυτή η κυρία κατάφερε να ρίξει στο ποτήρι μου κάποια ναρκωτική ουσία. Δεν την είδα να κάνει κάποια ύποπτη κίνηση, αλλά ξέρω ότι με ένα ποτήρι ρετσίνα δεν γίνεται να βρεθώ σε κατάσταση λήθαργου. Άρχισα να νυστάζω, να νιώθω έντονη κόπωση, και πήγα στο δωμάτιο να ξαπλώσω. Σε λίγο έχασα τις αισθήσεις μου.

Κοιμήθηκα περίπου 40 λεπτά και όταν ξύπνησα μου έλειπαν γύρω στα 300 ευρώ και τα κινητά μου. Είχα και έναν κουμπαρά με ψιλά. Συνολικά πήρε περίπου 600 ευρώ. Τα κινητά δεν είχαν ιδιαίτερη αξία, πήρε επίσης και κάποια αρώματα.

Όταν ξύπνησα πήγα στους γείτονές μου και ζήτησα βοήθεια. Οι άνθρωποι πρώτη φορά με είδαν έτσι. Τους ζήτησα να καλέσουν την αστυνομία, ήμουν χάλια, δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Τότε κατάλαβα ότι μου λείπουν χρήματα και κινητά.

Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι πρόκειται πιθανότατα για κάποιο κύκλωμα που ναρκώνει ανθρώπους και τους κλέβει. Απόρησα, γιατί ρε γαμώτο να μου το κάνει αυτό; Μια χαρά την υποδέχτηκα. Δεν προσπάθησε να με προσεγγίσει με άλλον τρόπο, φαινόταν σοβαρή και καθάριζε επιμελώς».

«Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον κύριο»

Την ίδια ώρα, το newsit.gr επικοινώνησε με την 50χρονη γυναίκα που ο 42χρονος κατήγγειλε ότι τον έκλεψε και του έριξε ναρκωτικά. Η ίδια απάντησε:

«Τι λέει αυτός; Πάει καλά; Δεν έχω να πω τίποτα, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Από το Facebook κλείνω συνήθως τις δουλειές μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον κύριο, κοιτάω μόνο τη δουλειά μου. Δεν τον θυμάμαι· αν θυμηθώ κάτι, θα σας πω».

Η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές και εξετάζονται όλοι οι παράμετροι, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ουσία που ενδεχομένως να έριξε η 50χρονη στο κρασί.