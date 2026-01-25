Ελλάδα

Γλυφάδα: Ο 46χρονος έψαχνε να σκοτώσει τον πατέρα του, όταν δολοφόνησε τη μητέρα του το 2014

Στις 23 Απριλίου 2018, ο μητροκτόνος με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε υπό όρους
Το σημείο της δολοφονίας στη Γλυφάδα
Το σημείο της δολοφονίας στη Γλυφάδα

Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρει η υπόθεση της δολοφονίας του του 80χρονου στη Γλυφάδα το πρωί της Κυριακής από τα χέρια του γιου του.

Ο δράστης πριν από τη δολοφονία του πατέρα του στη Γλυφάδα, το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του σε ένα έγκλημα που είχε σοκάρει τους πάντες. Μάλιστα τότε έψαχνε να σκοτώσει και τον πατέρα του, αλλά δεν τον βρήκε και πήγε στο τμήμα για να παραδοθεί.

Ο γιος, γεννημένος το 1980, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η δολοφονία της μητέρας του έγινε τον Μάρτιο του 2014, όταν αυτός ήταν σε ηλικία 34 ετών μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους, χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Μετά το περιστατικό, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας και δήλωσε ότι επιθυμεί να παραδοθεί. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας, καθώς την βρήκαν κατακρεουργημένη. 

Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, και στη συνέχεια φυλακίστηκε για το έγκλημα που διέπραξε.

Στις 23 Απριλίου 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε υπό όρους, μεταξύ των οποίων η διαμονή στο σπίτι του πατέρα του στην οδό Γυθείου 11 στην Άνω Γλυφάδα και η τακτική παρουσία του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 16η του μήνα. Σύμφωνα με τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, ο ίδιος τηρούσε κανονικά αυτή την υποχρέωση, με τελευταία καταγραφή στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Μετά την αποφυλάκισή του, δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν πως ο γιος σπάνια εμφανιζόταν στο σπίτι του πατέρα του. Το πρωί της 25ης Ιανουαρίου του 2026 γράφτηκε ο επίλογος της πρωτοφανούς οικογενειακής τραγωδίας με τον 46χρονο να δολοφονεί με μαχαίρι και τον πατέρα του. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
216
98
92
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
19χρονος και 17χρονη τα θύματα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα - Άμορφη μάζα το αυτοκίνητό τους
Ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα
26
Γιος δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα και τον έβαλε σε πορτμπαγκάζ - Είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας άνδρας δολοφόνησε με μαχαίρι τον πατέρα του και τον μετέφερε στο αυτοκίνητο - Ο 46χρονος πριν 12 χρόνια είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους
Μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτού του αυτοκινήτου βρέθηκε το πτώμα του πατέρα στη Γλυφάδα
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
98
Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα χτυπήσουν τη χώρα – Έρχονται βροχές και ισχυροί άνεμοι
Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων
άνθρωπος με ομπρέλα
Newsit logo
Newsit logo