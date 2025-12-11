Γλυφάδα: Ο DJ Ζακ Φάμελλος ο 38χρονος που έχασε την ζωή του στο τροχαίο στην Βουλιαγμένης

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 38χρονου Ζαχαρία Φάμελου με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος ήταν αυτός που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12/2025) στη Γλυφάδα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα.

Ο Ζακ όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του ήταν ένας αγαπητός DJ και μουσικός παραγωγός με πολλές γνώσεις πάνω σε πολλά είδη μουσικής. Το τροχαίο στη Γλυφάδα μπορεί να τον έβγαλε από τις ζωές τους, αλλά ο ίδιος παραμένει ζωντανός στις μνήμες τους.

Ένας από τους συναδέλφους του, ο Κώστας Σάλτης έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ότι βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος και προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο Ζαχαρία, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

«Εχθές το βράδυ σχολώντας από μαγαζί που παίζω στην Γλυφάδα ήμουν μάρτυρας ενός τροχαίου. Εκτός από DJ, λόγω της ιδιότητας μου (εκπαιδευμένος διασώστης) πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως ο Ζαχαρίας είχε πολλαπλά τραύματα. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος Ζαχαρίας.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.