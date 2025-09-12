Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γλυφάδα: Προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μέσα σε λεωφορείο – Τον έσπρωξε επιβάτης και τον τραυμάτισε

Στο λεωφορείο βρίσκονταν και παιδιά
Εικόνα αρχείου
Εικόνα αρχείου / Photo / Eurokinissi

Σοκ στη Γλυφάδα, όταν ένας άνδρας σε λεωφορείο, προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μέσα στον κόσμο.

Ο άνδρας, προσπάθησε να ξεγυμνωθεί μπροστά σε ανήλικα παιδιά σε λεωφορείο στην Γλυφάδα, όταν έγινε αντιληπτός από άλλον επιβάτη του οχήματος. Τοτε ο επιβάτης τον έσπρωξε με αποτέλεσμα ο άνδρας που προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του να χτυπήσει στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, με τον οδηγό του λεωφορείου να ακινητοποιεί άμεσα το όχημα και να ειδοποιεί τις αστυνομικές αρχές.

Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί.

Ελλάδα
