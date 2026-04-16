Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό του σχολείου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τον εντοπισμό των δραστών, που βανδάλισαν, λεηλάτησαν και έκλεψαν σχολείο στη Γλυφάδα, με την τοπική κοινωνία να είναι οργισμένη με το περιστατικό.

Σήμερα, Πέμπτη, 16.04.2026, η μητέρα ενός από τους ανήλικους που βανδάλισαν το σχολείο στη Γλυφάδα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η 57χρονη συνελήφθη χθες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με τον νεαρό να αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, είναι γεννημένος το 2008 και φέρεται να αναγνωρίστηκε από βιντεοληπτικό υλικό.

Όπως είχε προειδοποιήσει ο δήμαρχος της Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, οι δράστες θα ταυτοποιηθούν άμεσα και για όλα όσα προκάλεσαν, εφόσον είναι ανήλικοι όπως όλα δείχνουν, θα πληρώσουν τον λογαριασμό οι κηδεμόνες τους.

«Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις. Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και εφόσον είναι ανήλικοι, στους γονείς ή κηδεμόνες τους», αναφέρει μεταξύ άλλων ανάρτηση του Δήμου Γλυφάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι άγνωστοι, μπούκαραν στο σχολικό συγκρότημα όπου βρίσκονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έκλεψαν περίπου 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή, πήραν 6 υπολογιστές και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές μέσα στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, άδειασαν περίπου 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και διάφορα αντικείμενα στους τοίχους, αφήνοντας πίσω τους εικόνα χάους.