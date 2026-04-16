Θανατηφόρο τροχαίο στο Πικέρμι με θύμα έναν 75χρονο οδηγό μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Πέμπτης (16/04/2026) στο Πικέρμι με θύμα έναν 75χρονο οδηγό μηχανής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15.30 στη Λεωφόρο Σπάτων, στο ύψος της οδού Βάκχου στο Πικέρμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με την μηχανή που οδηγούσε ο 75χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 75χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε λίγο αργότερα.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.