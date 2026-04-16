Τέλος στο μυστήριο με το «υγρό τσιμέντο» στην Κυψέλη: «Είναι μείγμα ειδικού αφρού με χώμα», εξηγεί η εταιρεία του Μετρό

Αντιμέτωποι με ένα περίεργο περιστατικό βρέθηκαν κάτοικοι στην Κυψέλη, όταν την Τετάρτη 15.04.2026, άρχισε να… αναβλύζει από την αυλή σπιτιού «υγρό τσιμέντο», το οποίο μεταφέρθηκε και σε παρακείμενους δρόμους, με όλα τα σημάδια να δείχνουν τα έργα της νέας γραμμής του μετρό στην περιοχή.

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έδωσε ανακοίνωση που δίνει απάντηση στο τι ήταν το περίεργο υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο και είχε γεμίσει δρόμους στην Κυψέλη, καθησυχάζοντας τον κόσμο ότι δεν πρόκειται για διαρροή τσιμέντου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε η εταιρεία, αυτό που είδαν οι κάτοικοι είναι ένας «πολτός εδάφους», δηλαδή ένα μείγμα από χώμα και ειδικό αφρό που χρησιμοποιείται στις εργασίες για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό.

Συγκεκριμένα, όταν ανοίγουν τη σήραγγα με τον μετροπόντικα (TBM), βάζουν μέσα έναν ειδικό αφρό με χημικά, σε ελεγχόμενη πίεση. Αυτό βοηθάει να κρατιέται σταθερό το έδαφος και να μην επηρεάζονται τα κτίρια από πάνω.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, αυτό το μείγμα από χώμα και αφρό βρήκε διέξοδο μέσα από έναν παλιό αγωγό αποχέτευσης. Πρώτα βγήκε σε μια αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και μετά χύθηκε στους γύρω δρόμους, δημιουργώντας την εικόνα που ανησύχησε τους κατοίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό ΑΕ

«Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου, κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».

Από το απόγευμα της Τετάρτης (15.04.2026) άρχισε να αναβλύζει από πηγάδι αυλής στην Κυψέλη ένα υγρό που έμοιαζε με τσιμέντο το οποίο κατέληξε στον δρόμο με το ύψος του να φτάνει τα 50 εκατοστά.

Η περιοχή στην Κυψέλη βρίσκεται στην οδό Εύβοιας, από το σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από την οδό Σκύρου. Η Τροχαία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας, καθώς η ποσότητα του υλικού καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προχώρησε άμεσα σε εργασίες απομάκρυνσης του υλικού και καθαρισμού της περιοχής.