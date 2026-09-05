Τανάγρα: Θρήνος για τους δύο ήρωες πιλότους που σκοτώθηκαν στην συντριβή του Phantom

Βαρύ είναι το κλίμα μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου. Δύο έμπειροι αξιωματικοί που είχαν συνδέσει τη ζωή τους με την αεροπορία και βρίσκονταν στο Phantom F-4 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.

Η είδηση από την Τανάγρα προκάλεσε μεγάλη θλίψη στις οικογένειες, στους φίλους και στους συναδέλφους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα στον Πύργο, η απώλεια του 40χρονου Επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια έχει προκαλέσει συγκίνηση, καθώς εκεί ζούσε μαζί με την οικογένειά του.

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Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Πολεμική Αεροπορία. Αγαπούσε τις πτήσεις και είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα μαχητικά αεροσκάφη, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο 40χρονος καταγόταν από τον Πύργο και ήταν πατέρας ενός αγοριού μόλις πέντε ετών. Πίσω από τη στολή και την ιδιότητα του αξιωματικού βρισκόταν ένας οικογενειάρχης, που μετά από κάθε αποστολή επέστρεφε στους δικούς του ανθρώπους.

Αυτή τη φορά, όμως, η πτήση του έμελλε να είναι η τελευταία. Το Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης, μπροστά σε θεατές που είχαν βρεθεί στην περιοχή για την Athens Flying Week.

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(AP Photo)

Μαζί με τον Γιάννη Μπλέσια έχασε τη ζωή του και ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρου, από την Πάτρα. Ο 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων, ήταν πατέρας ενός μωρού, με την είδηση θανάτου του να βυθίζει στο πένθος τους οικείους του.

Οι δύο αξιωματικοί ήταν οι χειριστές του αεροσκάφους στη στερνή τους πτήση.

Για τον Γιάννη Μπλέσια, οι άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν έμπειρο ιπτάμενο και έναν αξιωματικό που αγαπούσε τη δουλειά του και αντιμετώπιζε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την αποστολή του.

Στον Πύργο, η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη. Άνθρωποι που τον γνώριζαν προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε μάθει να περνά μεγάλο μέρος της ζωής του στους αιθέρες.

Η ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

«Πτώση Αεροσκάφους F-4E Phantom II

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Μετά το δυστύχημα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο αξιωματικών και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.